A német kormány megállapodott a leálló atomerőművek kifizetéséről

Berlin mintegy 2,5 milliárd euró (915 milliárd forint) fizet a német atomerőművek üzemeltetőinek azon veszteségeik kompenzációjaként. Németországban ugyanis a jövő év végéig leáll minden nukleáris erőmű.



A pénz fejében az érintett cégek visszavonják kereseteiket a bíróságokon, ezzel pedig véget ér az évek óta húzódó pereskedés a német kormánnyal – írja a Napi.hu.

Angela Merkel német kancellár kormánya csaknem tíz éve jutott megállapodásra a német nukleáris ipar képviselőivel arról, hogy meghosszabbítják működési engedélyeiket. Csakhogy néhány hónappal később bekövetkezett a 2011-es japán fukusimai atomkatasztrófa, amivel kukába került az említett megállapodás. Berlin fordulatot vett, és kijelölte Németország atomenergia semlegességének időpontját: 2022-t.

Az egyezség értelmében akkor kapják meg a csaknem 2,5 milliárd eurós „végkielégítést", ha nem csak elállnak a 2011. óta indított perektől, de a jövőben sem vitatják a német állam vonatkozó energetikai döntéseit.

A most megkötött szerződést Merkel kormánya - tájékoztatás céljából - a Bundestaghoz is benyújtja, és annak iparági-energetikai-energiapolitikai következményeit végleges rendelettel beépítik majd a német atomenergia-törvény módosításába. A kifizetés módja és az összeg méretei miatt azonban a megállapodások véglegessé váláshoz (az állami támogatásokra vonatkozó jogszabályok alapján) az Európai Bizottságának is rá kell majd bólintania minderre – jegyezte meg a napi.hu.