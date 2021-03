A Bundesbank három százalék körüli GDP-zuhanást prognosztizál

Drasztikusan visszaesik a német gazdaság teljesítménye a szövetségi jegybank szerint. Ennek oka a járványvédelmi korlátozások, írja a távirati iroda, a DPA hírügynökségre hivatkozva.

A Bundesbank szerint 2021 első negyedéve is megsínyli a koronavírus-járványt. Bár a tavalyi negyedik negyedévben a német bruttó hazai termék a korlátozásokkal együtt is 0,3 százalékos növekedést tudott elérni az előző negyedévhez képest, ez év első három hónapjában már akár 2,7 százalékot is zuhanhat a német GDP.

Kapcsolódó Magyarországnak is jó, hogy a német gazdaság jobban teljesít A magyar gazdaság negyedéves alapon nagyobbat nőtt, mint a német (11,3 százalékkal), de éves alapon már nagyobb volt a visszaesése (4,7 százalékos).

A visszaesés elsősorban a szolgáltatási ágazatokat sújtja.

A gazdaságot a feldolgozóipar tartja életben. A Bundesbank úgy látja: az olajárak emelkedése miatt az infláció is megugorhat, ami az év végére akár a 3 százalékot is meghaladhatja.