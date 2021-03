Járvány utáni élénkülésben bízik az üzemanyagpiacon a Mol

A Mol csoport fogyasztói szolgáltatásokért felelős ügyvezető igazgatója az olajár alakulásáról, a Marché-étteremlánc felvásárlásáról és a töltőállomás-bővítésekről is nyilatkozott a Világgazdaságnak. Közben az olajvállalat újabb felvásárlásba kezdett, Lukoil-töltőállomásokat vásárolt Szlovákiában.

A Mol 2020-as eredményeiről és jövőbeli céljaitól adott interjút a Világgazdaságnak Ratatics Péter. A Mol csoport fogyasztói szolgáltatásokért felelős ügyvezető igazgatója közölte, a vállalatcsoport eredménye a járványhelyzet és a gazdasági válság miatt 2019-hez képest 16 százalékkal csökkent. Ugyanakkor a fogyasztói szolgáltatások üzletág ellenállt a válságnak, minden idők legmagasabb, 510 millió dolláros (156 milliárd forintos) EBITDA-ját (adózás előtti eredményét) produkálta 2020-ban, ami 8 százalékkal magasabb a 2019-es eredménynél.

Az olajár-raliról szólva elmondta, 2020 tavaszán az olajár 20 dolláros szintre süllyedt, magával rántva mind a benzin, mind pedig a gázolaj árát. Ezt követően jött a „plató”, amikor az olaj ára 43-45 dolláron stabilizálódott, télen viszont újra kilőtt. A kőolaj hordójáért jelenleg 70 dollár körüli árat kérnek. Ám jó hírt is mondott: a negyedévenként meghatározott jövedéki adót a Brent olaj hordónkénti árához igazítják, így az üzemanyagok adótartalma áprilisban várhatóan csökkenni fog, ötven dollár fölötti olajár esetén ugyanis a benzin adómértéke 5, a gázolajé 10 forinttal mérséklődik.

Az ügyvezető a pandémiát követő időszakra is előretekintett.

Az átoltottság növekedésével nemcsak a gazdaság újraindulását, hanem az utazási kedv növekedését is várjuk. Az oltási bizonyítvánnyal nyárra beindulhat mind a belföldi, mind az Európai Unión belüli autós turizmus. A személyautó-forgalom régen várt megugrásából mind a benzin, mind a dízel profitálhat majd, de a benzin valószínűleg jobban.

Elektromos erővel

A Mol jelenleg 75 elektromos töltőt üzemeltet országszerte, a régióban (Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Horvátország, Magyarország és Románia) pedig már több mint 160-at. Terveik szerint az év végére a régióban a töltőállomások 10 százalékán, több mint 200 helyen lesz elektromos töltő.

Az ügyvezető a Mol Limo forgalmáról is beszélt az interjúban: 2020-ban meghaladta a 2019-es szintet, a július és október közötti hónapokban pedig rekordforgalmat mutatott. A november–decemberi lezárások viszont szintén hatással voltak a működésre, az éjszakai kijárási korlátozások, az éttermek, szórakozóhelyek bezárása Ratatics Péter szerint pont azokat az élethelyzeteket szüntette meg, amelyek esetében a Limo népszerű választás. Mindezek ellenére a Mol Limo szerinte jó évet zárt, új elektromos autókat (BMW i3, Hyundai Kona) vezettek be, és elindították a többnapos bérlést is.

A Marché étteremlánc felvásárlásról az Indexen is írtunk, erről kifejtette: az akvizícióval tovább tudják fejleszteni a gasztronómiai kínálatot, és stratégiai célkitűzéseiknek megfelelően komplex szolgáltatási központokat hozhatnak létre a Fresh Corner márkanév alatt. Az év végére 955 helyett 1039 Fresh Cornert szeretnének üzemeltetni a régióban.

A 2030-ig tartó stratégiája jegyében a Mol a jelenlegi 1900 régiós töltőállomás-számot 2200-ra szeretné bővíteni. Ennek kapcsán szerdán az olajvállalat az Indexhez eljuttatott közleményében azt írta,

szlovákiai leányvállalata, a Slovnaft megvásárolta a Normbenz Slovakia s.r.o. 100 százalékos tulajdonrészét, amely 16 Lukoil márkanév alatt működő töltőállomást foglal magában Szlovákiában.

Az újonnan megszerzett töltőállomások Slovnaft márkanév alatt működnek tovább. A Slovnaft szándéka, hogy az átvételt követően az új helyszínekre is bevezesse a Fresh Corner koncepciót.

Ratatics Péter az interjúban hangsúlyozta, az alternatív üzemanyagpiacon is szeretne meghatározó szerepet betölteni az olajcég.

Több vasat is tartunk a tűzben: elektromos töltőrendszereket építünk, bioüzemanyagot állítunk elő, és vizsgáljuk a hidrogén-üzemanyagok gyártását is.

A fenntarthatóságra is hangsúlyt szeretne fektetni a cég, Ratatics Péter elmondta, 2030-ig 30 százalékkal kívánják csökkenteni a Mol csoportszintű szén-dioxid-kibocsátását, a fogyasztói szolgáltatások üzletága pedig tíz éven belül karbonsemleges lesz.

(Borítókép: Egy Lukoil benzinkút. Fotó: Jakub Kaczmarczyk / MTI / EPA)