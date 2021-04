Észak-Magyarországot is meghódítaná Mészáros Lőrinc

A felcsúti milliárdos nagyvállalkozó, Mészáros Lőrinc a már meglévő cégein keresztül még február 26-án újabb társaságot alapított, amit március 8-án be is jegyeztek Észak-Magyarországi Fejlesztési Zrt. néven – írja a MFor. A cég bejegyezett tevékenysége szerint vagyonkezelést végez, székhelye az Andrássy út 59. szám alatti ingatlan, ami egyébként Mészáros Lőrinc más érdekeltségeinek is otthont ad.

Az Észak-Magyarországi Fejlesztési Zrt. vezérigazgatója Sántha Gergely, aki a diósgyőri focicsapat mögött álló Diósgyőr FC Kft., valamint a mögötte álló gazdasági társaság, a Borsodsport Invest Kft. vezetője is. A cég egyedüli részvényese a bodrogkeresztúri Dereszla Bortermelő és Értékesítő Kft., amelynek többségi befolyással rendelkező tulajdonosa a Mészáros Lőrinchez kötődő, agrárterületen aktív Búzakalász 66 Kft.

Egy évvel ezelőtt egyébként a kormány bejelentette, Debrecen-Nyíregyháza-Miskolc-Szolnok tengelyű észak-magyarországi gazdasági övezetet akar létrehozni. A Mfor szerint a felcsúti milliárdos által létrehozott új zrt. megalapításában elképzelhető, hogy ez is szerepet játszott.