Így működik majd a fiatalok szja-mentessége

Az Országgyűlés megszavazta, az Index elmondja, mit is jelent valójában a fiatalok személyijövedelemadó-mentessége.

Az Országgyűlés szerdán mindössze egy ellenszavazattal fogadta el a 25 év alatti fiatalok szja-mentességét lehetővé tevő törvényjavaslatot – közölte közösségi oldalán Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter.

A 25 év alatti fiatalok szja-mentessége a gazdaság-újraindítási akcióterv egyik lépése, amelytől a kormány a foglalkoztatás növelésén túl azt várja, hogy a legfiatalabb munkavállalók jobban keressenek, akik így könnyebben, előbb tudnak önálló életet kezdeni, családot alapítani.

A kormány a munkaképes korú 25 év alatti fiatalok számát 1 millióra teszi, az Index számításai szerint, a KSH adatai alapján a 15 és 25 év közötti korosztály összlétszáma közel 1,15 millióra jön ki. (Magyarországon legálisan 15 éves kortól lehet munkát vállalni.)

A tavalyi év elejétől élő, négy- vagy többgyermekes anyák szja-mentességéhez igencsak hasonló koncepció a fiatal felnőttek jövedelmében havi 22 százalékos emelkedést fog jelenteni. Továbbá ezzel a diákszervezeteknél munkát vállalók bérét a jövő évtől a járulékok mellett most már adó sem terheli

– mondta el Novák Katalin családokért felelős miniszter az Indexnek adott interjújában februárban, még a fiatalok szja-mentességéről szóló törvényjavaslat benyújtása előtt. Majd azóta kiderült, hogy a 25 év alattiak adókedvezményének biztosítása évente 130-150 milliárd forintot jelent a költségvetésnek.

Nézzük is a részleteket!

Egész pontosan mit jelent a 25 év alattiak szja-mentessége?

Azt, hogy a 25 év alatti fiataloknak a jövő év elejétől nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a munkával megszerzett és az egyéb jövedelmeik után.

Ez a jövedelem, amelyre az adókedvezmény érvényesíthető, többek között származhat klasszikus munkaviszonyból, de a kedvezményezett fiatal ugyanúgy lehet egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő, illetve akár európai parlamenti vagy önkormányzati képviselő.

A fiatalok szja-mentességét konkrétan kik vehetik igénybe?

A most elfogadott törvény szerint azok a magánszemélyek, akik még nem töltötték be a 25. életévüket. Ők azok, akik az összevont adóalapjukat a 25 év alatti fiatalok kedvezményével csökkenthetik.

Ha például december 5-én leszek 25, akkor utoljára decemberben vagyok jogosult az adókedvezményre.

Lesz-e korlát, lesznek-e sávok, ameddig igénybe vehető az adókedvezmény?

Korlát lesz, sávok nem.

Bár kevésbé életszerű, hogy egy pályakezdő rendkívül kedvező jövedelemmel rendelkezzen, a magasabb jövedelmű fiatalok is ugyanúgy élhetnek az szja-mentességgel. Ugyan a magas jövedelmű fiatalok is jogosultak lesznek az adóalap-kedvezményre, ám ők is csak a bruttó átlagbér mértékéig.

(Itt a KSH által hivatalosan közzétett bruttó teljes átlagkeresetre kell gondolni, amely idén februárban például 414 400 forint volt. Ugyanakkor a fiatalok szja-mentességénél mindig az előző év júliusi KSH-adat az irányadó, amely 2020-ban 401 847 forint volt. A mutatónál a teljes munkaidőben dolgozók bérét nézik.)

Mikortól érvényesíthetik az adókedvezményt a fiatalok?

A törvény 2022. január 1-jétől hatályos, azaz hivatalosan akkortól él az adókedvezmény.

Azok a fiatalok, jellemzően középiskolások, egyetemisták is élhetnek az adókedvezménnyel, akik évente csak pár hónapot, jellemzően a nyári szünetekben dolgoznak?

Igen.

A fiataloknak kell-e külön igényelniük az szja-mentességet?

Ezzel kapcsolatban adóelőleg-megállapításra kötelezett kifizetőről beszél a törvénytervezet, akinek a levont adóelőlegről igazolást kell adnia a fiatal munkavállalónak. Azaz a törvény egyértelműen a munkáltató, a kifizető feladataként rögzíti, hogy a 25 év alatti fiatal adóelőleg-alapját automatikusan csökkentse a fiatalt megillető kedvezmény összegével.

Amennyiben a fiatal részben vagy egészben az éves adóbevallásában szeretné a kedvezményt érvényesíteni, erről viszont neki kell külön nyilatkoznia.

Azaz az esetek jelentős részében a havi bér fog nőni az szja-mentességnek köszönhetően, nem az év végén egy összegben kapják meg a kedvezményt a fiatalok. Bár aki ezt szeretné, annak erre is van lehetősége. (Valószínűleg azért is a havi bontás elve érvényesül, mert mint korábban említettük, sok fiatal csak havonta néhány hónapot dolgozik.)

Az szja-mentesség mellett jár az első házasok adókedvezménye is?

A 25 év alatti házaspároknak, akik szeretnék igénybe venni az első házasok kedvezményét, ám az szja-mentesség miatt egyelőre nem tudnak élni ezzel a lehetőséggel, a házassági adókedvezmény akkor kezdődik, amikor valamelyikük betölti a 25. életévét; már a születésnapját követő hónapban.

(Borítókép: Egy vállalkozás irodája Londonban 2016. június 9-én. Fotó: Lionel Derimais / Getty Images)