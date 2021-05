Halasztás kérhető az adóbevallásokban

A Pénzügyminisztérium és az adóhivatal a koronavírus-válságban segít azoknak, akiknek a járvány miatt nehézséget okoz május 31-ig elkészíteni az adózási, számviteli iratokat – jegyezte meg Izer Norbert. A Pénzügyminisztérium adóügyi államtitkára hozzáfűzte: a járványügyi indokokat tartalmazó igazolási kérelmeket június végéig érdemes benyújtani azoknak a cégeknek és szervezeteknek, amelyek a kötelezettségeiknek az eredeti határidőre önhibájukon kívül, a járvány miatt nem tudnak eleget tenni.

Kapcsolódó A csúsztatott adóbevallás a GDP-t is növelte Izer Norbert államtitkár szerint ez volt az egyik leghatékonyabb adóügyi intézkedés.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal folytatva a koronavírus-válságban megszokott segítő, ügyfélcentrikus gyakorlatát ezeket a kérelmeket gyorsan és méltányosan bírálja el, olvasható a tárca honlapján.

Az érintettek így mentesülhetnek a határidő elmulasztásához kapcsolódó jogkövetkezmények alól.

Az igazolási kérelemmel együtt az elmulasztott adóügyi elszámolásokat is be kell nyújtani, és az adót is meg kell fizetni, vagy jelezni kell az esetleges fizetési nehézséget – hívta fel a figyelmet az államtitkár.