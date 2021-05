A tragikomikus Dunaferr-saga újabb fejezettel gazdagodott

Az ISD Dunaferr agóniája tavaly óta tart: óriási tartozásai vannak a cégnek, beszállítók hagyták ott, két részletben kapják a fizetést a dolgozók. Eközben cégjogi csatározások is zajlanak, és ma ott tartunk, hogy az egykor az ország egyik legjelentősebb iparvállalatáért különböző jogcímen harcolnak csoportok, olyan is előfordult, hogy több száz fős biztonsági csapattól kellett megóvnia a vállalat területét a dunaújvárosi rendőrségnek.

Az Isd Dunaferr a Győri Ítélőtábla elé vitte azt az ügyet, melyben a cég állítása szerint a Dunaferrt birtokló Steelhold vállalat nevében fellépő álképviselők május 6-ára közgyűlést hívtak össze.

A bíróság jogerős döntésével hatályon kívül helyezte azt a végzést, mellyel a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága az „állítólagos” képviselők kérelmére összehívta a közgyűlést. Ennek értelmében az ott született döntések is semmisek.

Az Index írt az ominózus május 6-i közgyűlésről, mely folytatta a sormintát a vasmű tragikomikussá váló sztorijában. Mivel a közgyűlési tagokat nem engedték be a Dunaferr területére, a parkolóban üléseztek. Új igazgatóságot, felügyelőbizottságot, cégvezetőt és könyvvizsgálót választottak. Módosították az alapszabályt is, és visszahívták posztjáról Evgeny Tankhilevich cégvezetőt, akinek már tavaly lejárt a megbízatása, helyére az ukrán Gladkikh Vasylt nevezte ki a közgyűlés. A döntéseket felterjesztették a Székesfehérvári Törvényszék elé, de a győri ítélet mindezt semmisség tette.

A csütörtöki dunaferres közleményből kiderül, a Győri Ítélőtábla új eljárásra utasította a Székesfehérvári Törvényszéket, ahol vizsgálni kell a felek meghatalmazott ügyvédeinek képviseleti jogát. Az ISD Dunaferr Zrt. továbbra is állítja, és pár hete bizonyítékokat is bemutatott egy sajtótájékoztatón, hogy a vállalatot birtokló ciprusi Steelhold Ltd. képviseletében álképviselők jártak és járnak el.