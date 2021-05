A düsseldorfi székhelyű vállalat első számú vezetője a stratégiai partnerségi viszony bővítéséről tárgyal Magyarországon. A látogatáson a felek együttműködési megállapodásokat írtak alá kis hatótávolságú légvédelmi fegyverrendszerek, valamint toronylőfegyverek, továbbá speciális közepes kaliberű gránátok közös fejlesztéséről és gyártásáról – közölte az MTI-vel a miniszterelnök sajtófőnöke.

Havasi Bertalan elmondta: a miniszterelnökkel folytatott keddi megbeszélésen, amelyen részt vett Palkovics László innovációs és technológiai miniszter és Maróth Gáspár kormánybiztos is, megvitatták a közös tulajdonú Rheinmetall Hungary vegyesvállalat regionális stratégiáját. Megvizsgálták, miként lehetne partnerként más országokat is bevonni az Európában egyedülálló kezdeményezésbe. A felek egyetértettek abban, hogy az eddig megkezdett közös beruházások, így a Zalaegerszegen épülő Lynx harcjárműgyár nagy mértékben elősegítik Magyarország gazdasági, ipari-technikai fejlődését és a munkahelyteremtést.



Bár Havasi Bertalan nem tért ki arra, hogy hadi eszközök vásárlásáról is egyeztettek-e, Maróth Gáspár kormánybiztos a Hír Tv-nek a napokban azt mondta, hogy Magyarország 35 milliméteres Skyranger légvédelmi rendszerek beszerzéséről tárgyal.

Ezt megerősítette a gyártó a német Rheinmetall AG negyedéves eredményeit ismertető konferencia internetre feltöltött átiratát szemléző írásában a Portfolio is. A szóban forgó fegyverrendszer alapját egy 35 milliméteres gépágyú képezi,

elsősorban konvojok és más stratégiai fontosságú célpontok védelmére való, kiválóan alkalmas ellenséges drónok megsemmisítésére is

– áll a szerkezet leírásában.

Armin Papperger, a német fegyveripari vállalat elnök-vezérigazgatója akkor arról is beszélt, hogy

Magyarország fontos eleme a Rheinmetall portfóliójának, olyannyira, hogy a következő generációs harcjárműveikbe bekerülő digitális eszközök fejlesztése 100 százalékban hazánkban fog megvalósulni.

A Rheinmetall komoly megrendelésekre számít Csehországtól, Szlovákiától, Ausztráliától és Olaszországtól, ezen megrendeléseknek pedig közvetve Magyarország is haszonélvezője lehet.

Az internetre került leiratban a Rheinmetall AG elnök-vezérigazgatója részvényeseinek megemlíti, hogy Magyarország már most fontos része a Rheinmetall portfóliójának, miután megrendeléseik tetemes részét kapják hazánktól.

2020 negyedik negyedévében 4,4 milliárd eurónyi megrendelésre tett szert a német védelmi vállalat.

A vezérigazgató szerint a magyar kormány már előleget is adott a megrendelésekért, így 2022-ben kezd el a Rheinmetall szállítani Magyarországra. Ezalatt jó eséllyel a Lynx-eket értette a vezérigazgató, amelyek szintén a gyár termékei.



(Borítókép: Orbán Viktor kormányfő (b) fogadja Armin Pappergert a német Rheinmetall AG autó- és védelmi ipari cégcsoport elnökét a Karmelita kolostor udvarán 2021. május 18-án. Fotó: MTI / Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán)