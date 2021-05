Nagy halat fogna ki az Amazon

Az Amazon Prime már 200 millió előfizetővel rendelkezik, csak tavaly 11 milliárd dollárt költöttek tartalomgyártásra. Most ennél kevesebbért, 9 milliárd dollárért vennék meg a James Bond filmeket is gyártó MGM Hollywood-i filmstúdiót.

A háttérben a nagy streaming szolgáltatók és a mozik bezárása miatt nehéz helyzetbe került filmgyárak versenye áll, írta a novekedes.hu.





Az MGM No time to die című James Bond filmjét négyszer is el kellett halasztani a pandémia miatt. A Netflix állítólag több alkalommal is felkínálta, hogy bemutatja a filmet, de nem tudtak megállapodni az árban.

Most szeptember végére tervezik a film bemutatóját az Amerikai Egyesült Államokban. Az MGM portfoliójába a több között olyan sorozatok és filmek tartoznak, mint a Fargo, a Szolgálólány meséje vagy a Hobbit.