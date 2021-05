Új titkos fegyvert rejtett el a kormány a büdzsében

A Beruházási Alap tartósan, évekig a költségvetés része marad, ami számottevő szabad mozgásteret adhat a mindenkori kormánynak – derül ki a 2022-es költségvetés napokban beterjesztett fejezeti köteteiből. Ez az alap először része a büdzsének: a jövő évi tervezetben 550 milliárd forintos kiadási keretösszege van. Ez a tétel 2025-ig a költségvetés kiadási oldalát duzzasztaná, írta a Portfolio.

Ez egy speciális központi tartalék, kifejezetten beruházások előkészítésének és megvalósításának finanszírozására.

Az alap – a 2023-ra tervezett 60 ezer milliárd forintos GDP-vel számolva – 0,9 százalékos puffer. Elemzők szerint ezt a későbbiekben akár új, konkrét kiadásokra vagy adócsökkentések finanszírozására, akár a hiány lefaragására is használhatja a kormány.

Az államháztartás 2021–2025-ös mérlegadatai szerint 2023-ban 3381 milliárd forintnyi kiadást tervezett be a kormány az uniós programok terhére, ami soha nem látott EU-s pályázati költéshez vezethet. A kincstár látványos gyarapodással számol a bevételben: hízni fognak a különadók, ezen belül is erőteljesen a kiskereskedelmi különadó, az energiaellátók jövedelemadója, a pénzügyi tranzakciós illeték és a biztosítási adó. Ám stabil bevételi forrás marad a jövőben is a bankadó, a közműadó, a turizmusfejlesztési hozzájárulás és a távközlési adó.