Felpörgetik a fővárosi turizmust

Az idei nyár sem találta könnyebb helyzetben a szállodákat, vendéglátósokat, kulturális intézményeket és szervezeteket, mint a tavalyi – hangzott el azon a szakmai beszélgetésen, ahol a turisztikai szektorhoz kapcsolódó képviselők vitatták meg a fővárosi helyzetet.

Faix Csaba, a Budapest Brand Nonprofit Zrt. vezérigazgatójának véleménye szerint a főváros újrafelfedezéséhez az ingyenes fővárosi közlekedést és fürdőbelépést kínáló 48 órás Restart Budapest kedvezmény- és programkártya a legalkalmasabb, amellyel nemcsak

ingyenes harmadik vendégéjszakát kínálnak a szállodák,

de számos más kedvezmény is jár hozzá.

A járvány miatt lényegében külföldi turisták idén sem nem érkeznek – a labdarúgó-Európa-bajnokság meccsei ellenére sem –, így egyre jobban értékelődik fel és válik fontossá a hazai belföldi turizmus fejlesztése. A kissé kényszerhelyzet teremtette szituációból azonban Budapest hosszú távon profitálhat, hiszen olyan, akár évtizedes elmaradásokat pótló folyamatok indultak meg, amelyekre már nagyon régóta nagy szükség volt.

Foci-Eb egy fürdőben

Szűts Ildikó, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH) vezérigazgatója kiemelte, belföldön nem csak a Balaton mellett lehet nyaralni, erre Budapesten is kitűnő lehetőségek vannak.

A vendégek számára csomagajánlatokat állítanak össze, ami vonzóvá teszi a fővárost, a fürdőket, és más partnerekkel együttműködve élményeket tudunk biztosítani az idelátogatóknak.

ebben a nehezen tervezhető, hektikus időszakban a budapesti fürdők több különleges élménnyel készülnek, a Széchenyiben akár este 11-ig is nézhetik a foci-EB meccseit hatalmas kivetítőn.

Szűts Ildikó kiemelte, a Restart Budapest Kártyával egy alkalommal ingyenesen látogatható a Paskál, Pesterzsébeti, Csillaghegyi, Római Lido és Palatinus strandok, illetve a Lukács, Széchenyi, Rudas, Szent Gellért gyógyfürdők egyike. Fontos azoknak a sztereotípiáknak a lebontása is, hogy a fürdők drágák – a kedvezményekkel, programcsomagokkal és egész napos élménykínálatukkal a hazai vendégek számára is megfizethetőek, és semmivel nem drágábbak, mint a vidéki wellnessek.

Szeretnénk, ha a történelmi fürdők felkerülnének a fiatalok bakancslistájára

– hangsúlyozta Szűts Ildikó, aki azt is elmondta, hogy a Rudas fürdőben július elejétől ismét elindul az éjszakai fürdőzés.

Gianni Annoni, étterem-tulajdonos, gasztroszakértő a maga olaszos optimizmusával már a város pulzálásáról beszélt, aki szerint Budapestnek hatalmas előnye, ahogy az események vonzzák egymást. Kiemelte, hogy a fővárosban az éttermekben széles kínálat és felhozatal miatt bőséges a választék, és mindenki könnyedén megtalálja az igényeinek megfelelő helyet. Mosolyogva hozzátette,

a vidékieknek jó eljönni hétvégén Budapestre, mert hétvégén a budapestiek lemennek vidékre, nincsenek itt, nincs sor a múzeumoknál, fürdőknél.

Faix Csaba, a Budapest Brand Nonprofit Zrt. vezérigazgatója az Indexnek a megújult Restart Budapest Kártya legnagyobb újdonságaként arról számolt be, hogy az igénybe vevők két éjszaka után egy harmadikat ajándékba kapnak.

Fejlesztések a fővárosban

A Budapest Brand Nonprofit Zrt. vezérigazgatója azt is elárulta, unikális élménnyel várnak mindenkit péntektől a pesti rakparton.

A gyalogosok foglalhatják el a Lánchíd és a Cipők emlékmű közötti szakaszt, ahol egy nyitott közteret hoznak létre, és bútorokkal, növényekkel, ugróiskolákkal, játékokkal várják az odalátogatókat.

Hozzátette, a fővárosiak számára is rengeteg új, izgalmas látnivalót tartogathat a főváros, amit érdemes akár a budapestieknek is ismét felfedezni, hiszen az elmúlt években a város új színfoltjaként számos szolgáltatást kínál a Lupa-tó, vagy akár a Kopaszi-gát is.

Faix Csaba arra is kitért, hogy hatalmas segítség lenne, ha a kormány – a részéről egy egyszerű adminisztratív lépéssel – engedné, hogy a Szép-kártyán kihasználhatatlanul felgyűlt összegeket az ország lakosai akár Budapest-kártyára is költhetnék, segítve ezzel majd 130 szolgáltató életét is.

Biztató jelek

Több mint 1 millió vendégéjszaka-foglalást rögzítettek a három nyári hónapra, ezek 75 százalékban pedig magyar vendégektől érkeztek, derül ki a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ előfoglalási adataiból. A Magyar Turisztikai Ügynökség felmérése is hasonló prognózissal bír, amely szerint a magyarok 70 százaléka tervez egy éven belül belföldi utazást.

Polgár Tibor, az IntercityHotel Budapest igazgatója szerint a különböző piackutatások azt mutatják, hogy amennyiben nem lesz újabb hulláma a járványnak, a visszaépülés legkorábban idén ősszel kezdődhet meg a fővárosban.

Bár a belföldi, vidéki turizmus stabilan elkezdte a visszaépülést, a külföldi vendégek tömeges fővárosi foglalásaira az előrejelzések szerint még őszig várni kell

– tette hozzá a szakember, aki szerint a 2022-es év a csoportos foglalások alapján már biztatónak tűnik, azonban a járvány előtti szinteket az iparág legkorábban is csak 2-3 év múlva érheti el.

(Borítókép: Jászai Csaba / MTI)