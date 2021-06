Tíz évig nem nyilvános a sztrádakoncesszió döntés-előkészítő anyaga

A kormány 35 évre koncesszióba adná az autópályákat. Jövő hétfőn zárul a sztrádakoncesszió jelentkezési határideje, ezt követően új résztvevőt már nem fogadhat be a pályázatot kiíró Nemzeti Koncessziós Iroda (NKI). A Transparency International (TI) adatigényléssel fordult az NKI-hoz, ebben arra kérte a hivatalt, hogy mutassák be azokat a számításokat, amelyek alapján indokolható, hogy ilyen hosszú időre írnák ki a koncessziós szerződést, illetve hogy ez az időtáv megfelel-e az uniós irányelveknek.

A TI jelezte: a hivatal elutasította az adatigénylésüket, arra hivatkozva, hogy az döntés-előkészítő anyag, s emiatt szerintük 10 évig nem nyilvános.

Nagy Gabriella, a TI programvezetője a Népszavának elmondta: fontolgatják, hogy az adatigénylésnek bírósági úton szerezzenek érvényt.





Karácsony Gergely kormányra kerülése esetén semmisnek tekintené a készülő tranzakciót, míg Varga Mihály jelenlegi pénzügyminiszter egy véleménycikkben azt írta: a közúti infrastruktúrát „lehetne jól működtetni a jelenlegi módon is, lehet jól működtetni koncessziós formában is”, de nem lehet egyelőre megállapítani, hogy ez a megoldás felül fogja-e múlni a jelenlegit. Ha a koncesszió életbe lép, akkor a következő 35 évben a nyertes cég vagy konzorcium építhetné tovább és tarthatná karban a gyorsforgalmi úthálózatot Magyarországon.

Rogán Antal egy háttérbeszélgetésen az állítólagos forráshiánnyal magyarázta a sztrádák üzemeltetésének koncesszióba adását, ugyanis szerinte az Európai Unió nem ad pénzt pályaépítésre, és a költségvetési források is szűkösek. A lap arról is ír, hogy Brüsszel adna pénzt sztrádaépítésre a helyreállítási alapból, ám ehhez több környezetvédelmi előírást is teljesíteni kellene.