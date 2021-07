Csomagolni minek? Engedjük el!

Amikor otthon leviszem a szelektív kukához a műanyag és a papírszemetes kukát, elhűlve látom, hogy heti szinten milyen mennyiségben termelünk. Ilyenkor az ember mindig elgondolkozik, hogy miképp lehetne változtatni ezen, például jó lenne, csomagolásmentes termékekkel elárasztani a lakást. Könnyű mondani, véghez vinni már kevésbé. Vagy mégsem?

Kell hozzá, tőke, türelem és idő

– sorolja az Indexnek Orosz Flóra. Az ékszertervező végzettségű hölgy addig „klímaszorongott”, amíg egyik ismerőse felvetésére teljesen más irányba indult, mint tervezte, és óvodapedagógus barátnőjével, Gyöngyösi Noémivel tavaly júniusban megnyitották a Naeked névre hallgató, csomagolásmentes üzletüket a Déli pályaudvartól egy kőhajításnyira. Az elnevezés egy átborozgatott este született, az angol naked (meztelen) szóból fejlesztették, utalva a csomagolás elhagyására.

Ahogy belépünk a boltba, olyan érzésünk támad, mintha egy, a budai Vár oldalában megbújó apró, meleg hangulatú galériába tévedtünk volna: a csinos szuterénben katonás rendben sorakoznak megtermett befőttes üvegekben a színes tésztafélék és a magvak, a pult mögött pedig Flóra vár ránk. Egy egykori borozóban beszélgetünk, időnként még most is betéved délelőttönként egy gyógyító erejű fröccsre váró úr, de csalódottan kénytelen távozni. Alkohol nincs, kávé és tea viszont van, itt ugyanis nem csak az egészséges, csomagolástól megszabadított termékek várják az embert.

Az eredeti tervünk az volt, hogy a bolt egy közösségi tér legyen. Csinálni akartunk például szappanfőző workshopot, előadást arról, hogy miképp készítsünk otthon természetes anyagokból tisztítószert, de tartottunk volna egy beszélgetést arról is, hogy lehet 1-2 hétre előre praktikusan bevásárolni egy csomagolásmentes boltban, s ezt receptekkel is kiegészítettük volna

– mondja Flóra, ám a zárt légterű korlátozások miatt csúszik a megvalósítás.

A Háztartásom Hulladék Nélkül Facebook-oldalt üzemeltető Tóth Andi Magyarország-térképén jelenleg 63 csomagolásmentes üzlet található. A hazai boltok sorát a budaörsi Nopack nyitotta 2015-ben, Budapesten 2018-ban nyílt meg az első csomagolásmentes bolt, az addig Piliscsabán áruló Ligeti hozta létre, mely ma a legismertebb név a piacon, három üzletet is működtet. Gyöngyösi Noémi és Orosz Flóra tavaly márciusban tervezte elindítani a Naekedet, de ahogy Flóra mondja, nem kaptak emlékeztetőt róla, hogy ki fog törni a koronavírus-járvány, ezért júniusra tolták a nyitást. A változó korlátozási intézkedések miatt kiszámíthatatlan, mikor mennyi vevőjük, és bevételük van.

A Naeked jóval több mint százféle terméket árul, vannak állandó és hetente cserélődő árucikkek is, a kínálatot rugalmasan állítják össze. „Figyeltük, hogy mire van kereslet, és amire nem volt, kiszórtuk. Például tavaly nyárra rendeltünk hatalmas mennyiségű lisztet, hiszen hasított a karanténsütés. Erre hosszú ideig senki nem kereste a lisztet, s amikor kevesebbet rendeltünk, elkezdték aktívan keresni.”

Minden boltban kritikus pont az ár: ahogy az exkluzívabb termékeket kínáló boltokban, itt is minden drágábbnak tűnik, mint egy átlagos közértben, vagy nagykereskedelmi üzletben, de ez nem feltétlenül van így. A kiszerelés miatt sok terméknek a kilónkénti árát tüntetik fel, ez mellbevágó lehet, de nem biztos, hogy ugyanezt a terméket máshol olcsóbban lehet megtalálni. Mivel a tulajdonosok a magas minőségben hisznek, így esélyes, hogy a szűkösebb büdzséből élők nem itt lesznek törzsvendégek. Ám továbbra sem a budai szalonokból kíván toborozni a Naeked, egyetemisták ugyanolyan gyakran vásárolnak a boltban, mint a vagyonosabb réteg. A nemi megoszlás is teljesen kiegyenlített, bár Flóráék is inkább a hölgyekre számítottak nagyobb számban. Az viszont érdekes tapasztalat volt számukra, hogy akadnak időnként vevők, akik bejönnek, és azt hiszik, azért mert valami nincs becsomagolva, olcsóbb lesz. Ez sajnos nem így van.

A boltban az olajos magvak és a rágcsálni valók fogynak a leggyorsabban, illetve a vöröslencse és a sörélesztő különösen kelendő, utóbbit a vegetáriánusok viszik, a sajt helyett fogyasztják. A két tulajdonos bizonyos termékeket kereskedőtől vásárol, de van, ami tanyáról jön. A tejek például Máriahalomról, úgynevezett boldog tehenekből fejik őket, akik nem csupán jó körülmények között élnek, a vágóhidat is elkerülik. A tésztákat az óföldeáki családi tésztaüzemből veszik, Flóra állítja, zongorázni lehet a különbséget a zöldséges tésztáik és a bolti minőség között. A szappanok, kencék egy része a Napvirág manufaktúrából jön vagy a Zennától.

Minden terméket magunk teszteltünk, mindent kipróbáltunk, és ez alapján döntöttük el, hogy rendelünk-e belőle

– hallgatjuk a minőségbiztosítási elvek legfőbbikét.

Száz kiló csomaglás fejenként

Ahogy a beszélgetésünk elején Flóra is jelezte, sok türelem, idő, és persze pénz is szükséges ahhoz, ha az ember el akar indulni a környezetet kímélő, csomagolásmentes élet útján. Ám megéri a fáradság, főleg, ha azt vesszük, hogy fejenként mintegy száz kiló csomagolóanyagot termelünk évente.

Ezt is elviszem magammal! Ha célba veszünk egy hazai csomagolásmentes boltot, akkor a következőkkel érdemes felszerelkeznünk: vászonszatyor, befőttes üveg, papírzacskó. Ezekben minden száraz élelmiszer elfér, ami szükséges. A Naekedben a befőttes üvegeket elmossák, és lehet pakolni beléjük, ha otthonról nem tudunk hozni, de adnak papírzacskót is. A tejtermékeket műanyag flakonban lehet elvinni, a többi árucikket pedig műanyag dobozba, vagy akár többször használható műanyag zacskóba is lehet pakolni.

Amikor elkezdtem sokkal környezettudatosabban élni, az elején például az okozott hatalmas nehézséget, hogy elhagyjam azokat a termékeket, amikben pálmaolaj van, az előállításához sajnos rengeteg fát vágnak ki az esőerdőkben. El sem tudnánk képzelni, mi mindenben van pálmaolaj, például a kozmetikai termékekben, testápolókban, desszertekben, de még a feta sajtban is. Elkezdtem bevásárolni, majd amikor elolvastam az összetételt, mindent visszapakoltam a polcra

– ecseteli az indulás nehézségeit Flóra. Aztán amikor elhatározta, hogy elhagyja a műanyag csomagolású termékeket, ott is beletelt pár hét, amíg bolyongott a boltokban, de nem járt sikerrel. Szép lassan lemondott az impulzusvásárlásokról, és teljesen átállt.

„A hulladékmentes élet, vagyis a zero waste elérése azért így is csaknem lehetetlen, főleg akkor, ha valakinek például étel allergiája van” – fűzi hozzá.

Zöld boltok zöldítik a beszállítókat

Mivel újra és újra visszatérünk a környezettudatosságra, meg kell kérdeznünk tőle, odafigyelnek-e arra, hogy a lehető legrövidebb szállítású útvonalon jusson el hozzájuk az áru?

A legtöbb termék Magyarországról jön, de Európa más országaiból is szállítanak hozzánk, viszont nekünk fontos, hogy minél kisebb biológiai lábnyomot hagyjunk magunk után. Például amikor először rendeltünk egy lencsefélét, biztosak voltunk benne, hogy a közelből jön, hisz itt is meg lehet termelni, erre kiderült, hogy Kanadából érkezik hozzánk.

Egy érdekes jelenségre is felhívta a figyelmünket a Naeked egyik tulaja. Több beszállítójuknál is sikerült elérniük, hogy papírzacskókba tegyék a termékeket, amiket később visszavesznek, és újra tudják hasznosítani őket. De olyan is előfordul, hogy műanyag vödörben érkezik az áru, ami marad a körforgásban, mert amikor új szállítmány jön, elviszik, kimossák, s újratöltik. Vagyis ahogy nő a környezettudatos bolttulajok száma, úgy igazodnak egyre nagyobb számban ehhez a filozófiához a beszállítók, vagyis dől a „zöld dominó”.

Kezd afelé menni a dolog, hogy a beszállítók is ügyelnek a környezetszennyező csomagolás csökkentésére. Ők is tudják, hogy egyre több ember vásárol ilyen boltokban, van erre kereslet és igény, nekik pedig megvan az állandó megrendelésük erről a piacról. Persze van, akivel nem lehet megoldani a környezetbarát csomagolást, mással igen

– így Flóra.

S, hogy versenytársai-e egymásnak a csomagolásmentes boltok? Piaci értelemben álságos lenne kijelenteni, hogy nem, ám Noémi jelzi, ebben a szektorban nem a klasszikus piaci elv érvényesül. Az üzletek ugyanis odafigyelnek egymásra, nem céljuk, hogy kiszorítsák a másikat.

Például amikor mi megnyitottunk itt a Délinél, szempont volt, hogy ne legyen a közelben csomagolásmentes bolt, mert nem a másik kárára szeretnénk boldogulni. Ha nálunk kifogy valami, akkor átküldjük a vásárlónkat abba az üzletbe, ahol megkapja a terméket, a készletet neten tudjuk ellenőrizni. Hozzánk is tértek már be úgy vásárlók, hogy más csomagolásmentes boltból küldték őket.

Nem csak a levegőbe beszél, még az idén meg fog alakulni a csomagolásmentes boltok egyesülete is.

Amit ne keressünk

Hústermékeket kereshetünk a Naekedben, de ehhez vigyünk nagyítót: az egyik sarokban egy üveges készétel és egy prémium, száz százalékban szarvashúst tartalmazó kutyafalat árválkodik csupán. A húsok árusítása külön engedélyhez kötött, de a hiányuknak nem ez a fő oka, a vásárlók egy része sem látná szívesen őket, hiszen köztudott, milyen megterhelő a bolygónak a fogyasztási célú állattartás.

A pandémia idején ellepték az utcákat a motoros és biciklis futárok, de a Naeked egyelőre nem tervez házhoz szállítást. Ketten viszik a boltot, nincs rá idejük, sem raktári kapacitásuk, a Ligeti és a Nepazarolj pedig lefedi most a piacot.

(Borítókép: Gombkötő Emma / Index)