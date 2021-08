Szárnyal a Bitpanda

Az osztrák kriptovaluta kereskedelmi platform, a Bitpanda jelentős, 263 millió dolláros befektetéshez jutott, így piaci értéke meghaladta a 4,1 milliárd dollárt, írta a Haszon.hu. A 2014-ben alapított Bitpanda bécsi székhelyű brókercég, amelynek platformján a befektetők kriptovalutákkal és nemesfémekkel kereskedhetnek.

A vállalat öt hónapon belül a második százmilliós befektetését könyvelhette el, így emelkedett a piaci értéke négymilliárd dollár fölé.

A legutóbbi tőkebevonás márciusban történt, amelynek révén a cég Ausztria első unikornisává vált, azaz a startup értéke elérte az egymilliárd dollárt.

A felértékelődésnek köszönhetően a három társalapító vagyona is is jócskán megugrott, 800 millió dollárra rúg. A cég azt tervezi, hogy Franciaországban és Spanyolországban is terjeszkedik.