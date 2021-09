Napokon belül jön a zöldhitel és a zöld csokhitel. De miről is van szó?

Mi is tulajdonképpen a zöldhitel és a zöld csokhitel?

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) az NHP Zöld Otthon Program (NHP ZOP) elindításával szeretné elérni, hogy a hazai ingatlanállomány minél korszerűbb és környezetkímélőbb legyen. Jól mutatja a magyar ingatlanállomány minőségét, hogy a hazai lakások több mint fele 1970 előtt épült, de hétszázezer felett van azoknak is a száma, amelyek 1946-ban már álltak.

A Zöld Otthon Program két elemből áll:

egyrészt a maximum 2,5 százalékos kamatú zöldhitelből;

míg ha valaki csokkal (családi otthonteremtési kedvezmény) kombinálva igényli, a zöldhitel mellé kamatmentes csokhitelt is fel tud venni. Ez utóbbit szokás zöld csokhitelnek hívni.

Mire lehet fordítani a zöldhitelt?

Energiahatékony, új építésű lakóingatlan megvásárlására, illetve építésére, valamint olyan telek megvételére fordítható, ahol új építésű ingatlan fog épülni. Vagyis akár egy családi építkezés is megfinanszírozható belőle, mégpedig telekvásárlással együtt.

Mikortól igényelhető a zöldhitel?

A bankok október 4-től kínálhatják a konstrukciót, várhatóan több pénzintézet is elindul vele már ekkor.

Kell meglévő vagy vállalt gyermek a zöldhitelhez?

A zöldhitelhez nincs szükség meglévő vagy vállalt gyermekre. A zöld csokhitelhez azonban két meglévő vagy vállalt gyermek kell, éppen úgy, ahogy a normál csokhitelhez.

Mennyibe kerül a zöldhitel?

A zöldhitel kamata legfeljebb 2,5 százalék lehet, ám a bankok akár ennél alacsonyabb kamatokkal is kijöhetnek, amennyiben szeretnének több ügyfelet szerezni. A Bankmonitor információi szerint egyes bankok élhetnek majd a lehetőséggel. Fontos, hogy a kamat fix, vagyis a futamidő alatt nem változhat.

Tényleg olcsóbb a zöldhitel, mint egy normál lakáshitel?

Igen, meg is mutatjuk, hogy mekkora pénzügyi előnyt jelenthet ez akár önmagában, csok nélkül is. Negyvenmillió forintos hitelösszeg 25 éves futamidőre, 2,5 százalékos kamattal körülbelül 180 ezer forintos havi törlesztőt jelentene, míg a Bankmonitor lakáshitel-kalkulátora szerinti legkedvezőbb, végig fix kamatú lakáshitel havi törlesztője körülbelül 255 ezer forintnál kezdődne. (Ez egyébként 4,5 százalékos kamatot jelent.)

Minden banknál elérhető lesz a zöldhitel?

A programban részt vevő bankok köréről még nincs pontos információnk, ám a nagyobb hazai bankoknál várhatóan elérhető lesz. Már csak azért is, mert a zöldhitel feltételeinek elfogadásáról legkésőbb 2021. október 29-ig kell nyilatkozniuk a bankoknak. Amennyiben elmulasztják, később már nem tudnak élni a lehetőséggel.

Hol és hogyan igényelhetem?

A programban részt vevő bankoknál lehet majd igényelni, éppen úgy, mint a normál lakáshiteleket.

Mennyi zöldhitelt vehetek fel?

A zöldhitel maximális összege hetvenmillió forint lehet. Fontos, hogy amennyiben valaki zöld csokhitelt vesz fel mellé, a kettő összege együttesen nem lehet több hetvenmillió forintnál.

Mindegy, hogy melyik banktól igényelem meg a zöldhitelt?

Nem teljesen, ugyanis a zöldhitel esetében a 2,5 százalékos kamat csak a maximum, egyes bankok ennél akár kedvezőbb kondíciókat is kínálhatnak. Ezen túl eltérő az egyes bankok hitelbírálati gyakorlata is, így akár az is előfordulhat, hogy az egyiknél hitelképesek leszünk, míg a másiknál nem. Különösen fontos lehet a gondos bankválasztás akkor, ha a zöldhitelt más kölcsönökkel kombinálnánk, például babaváró hitelt is felvennénk mellé. (Például azért, mert a babaváró hitel összegének 75 százaléka önerőnek számít egy lakáshitelnél.)

Felvehetek több zöldhitelt is?

Nem, egy személy egyetlen zöldhitelt vehet fel. (Természetesen arra van lehetőség, hogy egy lakásvásárláshoz, építkezéshez az ember felvegye a zöld csokhitelt és mellé még a sima, 2,5 százalékos kamatozású zöldhitelt is.)

Felvehetem úgy a zöldhitelt, hogy nem én leszek az ebből megvásárolt ingatlan tulajdonosa?

Nem, az adósnak mindenképpen tulajdonosnak kell lennie. Ha több adós van, más a helyzet, ebben az esetben elég, ha csak egyikük lesz tulajdonos.

Sietnem kell, elfogyhat a zöldhitel?

A rendelkezésre álló kétszázmilliárd forintos forrás elvileg 2857 hitelszerződésre lehet elegendő akkor, ha mindenki a hetvenmillió forintos maximumot igényli. Mivel várhatóan nem mindenki használja ki a maximális hitelösszeget, várhatóan ennél többen vehetik majd igénybe. A keret kimerülését követően a Magyar Nemzeti Bank dönthet arról, hogy újabb forrást biztosít-e a programhoz.

Mitől függ, hogy megkapom-e a zöldhitelt?

A zöldhitelnek is elengedhetetlen feltétele természetesen a megfelelő összegű nettó jövedelem igazolása, hiszen ennek legfeljebb ötven, illetve hatvan százalékát lehet hiteltörlesztésre fordítani. (Ötszázezer forint jövedelem esetén ötven százaléknál, míg félmilliós jövedelemtől hatvan százaléknál ránt be az adósságfék.) Fontos még a megfelelő értékű ingatlanfedezet megléte, ugyanis a becsült forgalmi érték legfeljebb nyolcvan százaléka hitelezhető, a fennmaradó részt önerőként kell tudni előteremteni. Természetesen az igénylőnek nem lehet köztartozása, valamint nem szerepelhet a rossz adósokat tartalmazó KHR-adatbázisban (régi nevén BAR-lista), ahová azok kerülnek, akiknek kilencven napon túl minimálbért meghaladó elmaradásuk van egy meglévő hitelükkel.

Az igénylés feltétele az is, hogy az igénylés beadásakor legalább három hónapos munkaviszonnyal rendelkezzünk a munkahelyünkön, és ne álljunk próbaidő vagy felmondás alatt.

Fontos kitétel az is, hogy a megvásárolni kívánt új építésű ingatlannak el kell érnie a BB energetikai besorolást, továbbá az épület primer energiaigénye legfeljebb 90 kWh/m2/év mértékű lehet.

Maximálisan milyen értékű ingatlant vásárolhatok a zöldhitellel?

Amennyiben a maximálisan elérhető, hetvenmillió forintos hitelösszeget veszi fel valaki, húszszázalékos önerővel számolva maximum 87,5 millió forintos ingatlan vásárolható ezzel a konstrukcióval.

Mennyi idő alatt kaphatom meg a hitelt?

A zöldhitelre ebből a szempontból a minősített fogyasztóbarát lakáshitelekre vonatkozó előírások vonatkoznak, vagyis 15 munkanap áll a bank rendelkezésére egy sima vásárlási hitel elbírálására. (Építési kölcsön, illetve zöld csokhitel esetén ez a határidő hosszabb, akár 25 munkanap is lehet.) A kezdő időpont az összes dokumentum rendelkezésre állása és az értékbecslés elkészülte. Ez utóbbinak nincs megszabott határideje, így a teljes hitelfelvételi folyamat hossza sem garantált.

Emellett a kölcsön folyósítására is van határidő: a kifizetéshez szükséges feltételek benyújtását követően a banknak két munkanapja van az összeg kiutalására.

Elbukhatom a zöldhitel kamatkedvezményét? Előfordulhat, hogy utólag visszakövetelik tőlem?

Ha a zöldhitel valamely feltételét nem teljesítenénk, a hitel kamata a piaci lakáshitelek kamatszintjére emelkedik.

A kamatmentes zöld csokhitelnél más a helyzet: a zöld feltételek megsértése esetén a kölcsön kamata három százalékra emelkedik, ami a sima csokhitel kondícióinak felel meg. Ez például akkor következhet be, ha építésnél a ház energetikai besorolása vagy primer energiaigénye végül mégsem felel meg az előírásoknak. Ebben az esetben a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő büntetőkamatot is felszámolhat a bank a jogosulatlanul igénybe vett kamatmentességi időszakra.

Mi történik, ha csokkal kombinálnám a zöldhitelt?

Amennyiben megfelelünk a csok – családi otthonteremtési kedvezmény – feltételeinek, a zöldhitel kombinálható a csokhitellel, amely ebben az esetben kamatmentes lesz. A csokhitel maximális összege két gyermekkel tízmillió forint, míg három gyermekkel 15 millió. Lényeges, hogy a 2,5 százalékos kamatú zöldhitel és a kamatmentes zöld csokhitel együttes összegének felső határa hetvenmillió forint. (Ezen felül kaphat a család a meglévő, illetve a vállalt gyermekekre vissza nem térítendő csoktámogatást is, amely gyermekszámtól függően hatszázezer és tízmillió forint között lehet.)

Minek kell megfelelnem ahhoz, hogy megkaphassam a zöldhitel mellé a zöld csokhitelt is?

Alapvetően a csok és a normál csokhitel feltételeinek kell megfelelni:

legalább két gyermek megléte vagy vállalása;

legalább 180 napos tb-jogviszony (ha három gyermek után igényel a család otthonteremtési kedvezményt, kétéves tb-jogviszony szükséges);

elvárás a büntetlen előélet;

az igénylőnek nem lehet köztartozása; együttes igénylés esetén mindkét félnek teljesíteni kell ezt a feltételt;

köztartozása; együttes igénylés esetén mindkét félnek teljesíteni kell ezt a feltételt; megfelelő hasznos alapterületű lakást kell vásárolni, építeni;

vásárlás esetén az adásvételi szerződés megkötése és az igénylés benyújtása között legfeljebb 180 nap telhet el.

Elbukhatom-e utólag a zöld csokhitel kedvezményét?

Ha a csokhitel valamely alapvető feltételén véreznénk el, a kölcsön kamata a továbbiakban 2,5 százalékra emelkedne. Az addig kapott kamattámogatás mértéke is 2,5 százalék lenne: ezt bizonyos esetekben utólag rendeznünk kellene. Ilyen eset lehet például, ha a vállalt gyermekre kértük a csoktámogatást, és a baba nem születik meg határidőre.

