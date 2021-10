Sarka Kata és Rogán-Gaál Cecília közös cégéhez is dőlnek a milliárdok

Több mint 2600 milliós forgalmat hozott össze a Nakama & Partners Kft., Sarka Kata és Rogán-Gaál Cecília közös cége – számolt be a 24.hu.

A törvényi határidő lejárta után közzétett eredmények szerint a cég tavaly 375,2 millió forintos nettó értékesítés mellett a korábbiakhoz képest szerény, 9,1 millió forintos adózott eredményt könyvelt el. Az összesen kilenc főt foglalkoztató, 2015 decemberében alapított reklámügynökség az Opten szerint mindössze kilenc főt foglalkoztat, ennek ellenére fennállása óta összesen mintegy 2634 millió forintos bevételt hozott, ezzel 700,5 millió forint profitot termelt.

A tavalyi évet követően a Rogán Antal kabinetminiszter és Hajdú Péter ex-feleségeiként ismert üzletasszonyok nem vettek ki osztalékot a cégből, nem úgy 2019 után, amikor is a nem kevesebb, mint 24,3(!) forintos nyereségre kiutaltak maguknak szerény 160 milliót.

A lap felidézi, hogy Sarka Kata a Nakama & Partnerst a szintén kormányközeli Bessenyei Istvánnal alapította. Ekkor még Hajdú Péter felesége volt, azóta azonban üzlettársával a szerelem is szárba szökkent, s hamarosan össze is házasodtak. 2016-ban Bessenyei István átadta az üzletrészét Rogán-Gaál Cecíliának, ő pedig azóta többségi tulajdonos is lett a cégben.

Sarka Katának és Rogán-Gaál Cecíliának mindenesetre a Nakama & Partners mellett jobban jövedelmező vállalkozása is van. 2018-ban alapították a Top News Hungary Kft.-t, amely a twn.hu nevű online bulvároldalt adja ki. Ez a cég tavaly 679,8 millió forintos forgalom mellett 571,4 millió forintnyi profitot könyvelhetett el, ennek nagy részét, mintegy 560,1 milliót ki is vették osztalékként.