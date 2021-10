Idén az otthonfelújítási támogatás a sláger

Júniusban 52, júliusban 48, augusztusban 43 milliárd forint babaváró hitelt vettek fel a bankoktól a háztartások. Ez havi szinten csaknem 12 százalékos visszaesés, júniushoz képest pedig 18 százalékos mérséklődés, írta a penzcentrum.

Apadt az érdeklődés a személyi kölcsönök, a lakáshitelek iránt is.





Augusztusban kevesebb házasságot kötöttek, mint júliusban, derült ki a KSH adataiból. Hagyományosan augusztusban szokott lenni a legtöbb esküvő, ám most kevesebb, mint tízezer házasságkötés történt. Ez elmaradás az elmúlt évekhez képest is.

Az otthonfelújítási támogatás és hitel határozta meg a lakosság hitelfelvételi kedvét. Október elejétől viszont már elérhető a Zöld Otthon Program keretében az új CSOK-kölcsön is. Ennek révén akár 70 millió forint kedvezményes, 2,5 százalékos kamatozású hitelhez is juthat egy család, akár még gyermek nélkül is.