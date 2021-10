Hivatalosan is megjelent már a Windows 11, több számítógép-tulajdonos már használja is, mások pedig most frissítenek a legújabb kiadásra, közölte az infostart.hu. Közben az AMD teljesítményvesztésre figyelmezteti processzorai használóit.

Az amerikai gyártó és a Microsoft két olyan hibát is talált a legújabb Windows működésében, amely hátráltathatja a rendszer normális működését.

Az első érinti a nagyobb kört, főként a videójátékok használóit. Az L3 gyorsítótár elérése a megszokottnál háromszor lassabban mehet végbe az AMD által kiadott processzoroknál. Ilyen helyzetben akár ötszázalékos teljesítménycsökkenés is elképzelhető.

A másik probléma, hogy a szoftver nem mindig osztja el úgy az erőforrásokat a magokon, ahogy az optimális lenne.