Itt a toplista: ők voltak idén a legjótékonyabb magyarok

Október elején első alkalommal jelent meg átfogó összeállítás a magyarországi jótékonyság helyzetéről, a nagyobb adakozókról: A legjótékonyabb magyarok című kiadvány Magyarországon ismert üzletemberek segítségével népszerűsítette az adakozást. Ma újabb jelentős állomáshoz érkeztünk: immár a világhálón is megtalálható „a legnagyobb jótékonykodók 2021-es listája”.

Pár héttel ezelőtt az Index is beszámolt arról, hogy A legjótékonyabb magyarok 2021 kiadvány elkészítéséhez mintegy 200 magyar üzletembert, vállalkozót, közéleti személyiséget kerestek fel a Napi.hu munkatársai, hogy vallomásaik, beszámolóik, motivációik bemutatásával népszerűsítsék az adományozást Magyarországon. A gazdasági lap szerkesztői szerint ugyanis idehaza a nemes célok támogatásáról viszonylag kevés szó esik, a legtöbb hazai vagyonos, sikeres ember ritkán beszél arról, hogy közös felelősségünk is egymás segítése, miközben ezek a történetek átformálhatják a közgondolkodást, hogy együttérzéssel teli társadalom lehessünk.

Mától az interneten is elérhető a legjótékonyabb magyarokat bemutató lista, illetve a legtámogatottabb szervezetek sorrendje.

A legjótékonyabb magyarokat bemutató listán Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport alapítója, vezetője, Magyarország leggazdagabb embere az első. Magánadományai 2021-ben meghaladták az 1,4 milliárd forintot, az elmúlt 5 évben az 5,1 miliárd forintot. Arról, hogy a nagyvállalkozó az elmúlt időszakban kiknek és milyen célra adakozott, részletesen olvashatnak az idén júniusban Mészáros Lőrinccel az Indexen megjelent nagyinterjúban.

A képzeletbeli lista második helyén Gattyán György, a Docler Csoport alapítója, tulajdonosa áll, aki 2021-ben 500 millió forintot adott jótékonysági célokra. Gattyán György a koronavírus-járvány kitörése óta az egészségügyet és a krízis által erősebben sújtott társadalmi csoportokat támogatja kiemelten. Az 51 éves üzletember szerint mások megsegítése, bizonyos megoldatlan társadalmi problémák megválaszolása, felkarolása mindannyiunk feladata.

A képzeletbeli 3. helyen Szíjj László, a Duna Csoport tulajdonosa áll, aki 400 millió forintnál többet szánt idén vagyonából jótékonykodásra.

Amikor eljutok oda, hogy támogatok egy projektet vagy egy rászorulót, akkor nálam egy szempont van, ami meghatározó, mégpedig az, hogy a segítségem érezhető könnyebbséget nyújtson, függetlenül a támogatás összegétől

– mondta el a vállalkozó motivációiról. A cégcsoporttal létrehozott egy jótékonysági szervezetet is, a Duna Bonum Alapítványt, amely jelentős adományokkal segíti a rászorulókat.

Paár Attila építőipari nagyvállalkozó, a WHB csoport vezetője, tulajdonosa a képzeletbeli lista negyedik helyén áll.

Hiszem, hogy a legkisebb segítséggel is el lehet érni a változást, hogy nagyobb érték teremtődjön. Persze van érzelmi érintettségem is, hisz három csodálatos gyermekem van, szépek, egészségesek, ezért ha gyerekek segítéséről van szó, akkor még elkötelezettebben állok oda egy-egy ügy mellé

- mondta Paár Attila.



Az 5. helyen a Magyarországon az egyik legismertebb magánadományozóként számon tartott Hermann Kamillát, az Indotek Group partnerét találjuk. A négygyermekes családanya több mint húsz éve napi szinten foglalkozik azzal, hogy civil kezdeményezéseket segítsen, társadalmilag hasznos programokat mozdítson előre. Idén 200 millió forintot szánt erre magánvagyonából.



A top 5 közé éppen hogy nem fért be Varga Zoltán, a Centrál Csoport alapítója, tulajdonosa és elnök-vezérigazgatója, aki 172 millió forintot szánt ebben az évben jótékonykodásra és saját alapítványt is létrehozott, hogy a pandémia alatt egészségügyi vagy egzisztenciális szempontból nehéz helyzetbe került dolgozóit segítse.

A kiadvány szerkesztői már a megjelenéskor is elmondták, ami most az internetes megjelenéskor is hangsúlyos: a mintegy kétszáz tehetős ember megkérdezésén alapuló összeállítás hiányos abból a szempontból, hogy sok olyan magánadakozó nem szerepel benne, aki biztosan a legbőkezűbbek között van.

(Borítókép: A legjótékonyabb magyarok)