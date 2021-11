Végre nagy pénzt kapnak a nyugdíjasok

A péntek jeles nap lesz, miután most az 1,2 százalékponttal növelt összegű novemberi nyugdíj mellett az egységesen 80 ezer forintos nyugdíjprémium, valamint a január-októberi tízhavi időszakra és a negyedhavi februári plusznyugdíjra eső pótlólagos nyugdíjemelés érkezik meg egyösszegben.

A Magyar Államkincstár csütörtök este utalja el és november 12-én, pénteken érkezik meg a novemberi emelt nyugdíj és a nyugdíjprémium azon nyugdíjasoknak, akik bankszámlára kérik a járandóságukat – ez gyakorlatilag minden második nyugdíjast jelenti. Akik pedig postai úton kapják a pénzüket, azok a szokott időpontban, a következő két héten számíthatnak a postás látogatására – a Magyar Posta ugyanis minden hónapban 12 munkanapon át viszi ki a nyugdíjakat, a postai kifizetési naptár alapján.

Mindenki a maximális nyugdíjprémiumot kapja

A nyugdíjban és a kéttucatnyi egyéb jogosító ellátásban részesülő két és félmillió ember mindegyike megkapja a nyugdíjtörvényben szabályozott nyugdíjprémium törvényi maximumát, a 80 ezer forintot.

Még október 1-én jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, hogy idén egységesen 80 ezer forint lesz a novemberben érkező nyugdíjprémium. Korábban, augusztusban még a kormányfő is 50-56 ezer forintos pluszról beszélt, de azóta érvelése szerint a gazdasági fellendülés még ütemesebb, mint akkor várták, valamint nem akarták, hogy az idősek egy része kevesebb pénzt kapjon. Elemzők szerint a döntésben a 2022. áprilisi országgyűlési választások közelsége is szerepet játszott.

A nyugdíjprémium számítása ugyanis nem egységes összeget tenne lehetővé az időseknek. A még a Bajnai-kormány által a 2008-2009-es válságban bevezetett támogatás akkor jár, ha a GDP-növekedés felülmúlja a 3,5 százalékot. A koncepció lényege az volt, hogy az idősek is részesedjenek abból, ha a gazdaság prosperál, valamint ez az intézkedés volt hivatott csökkenteni a feszültséget, hogy kivezetik a 13. havi nyugdíjat.

A nyugdíjprémium összesen 200 milliárd forintos nagyságrendű kiadás a költségvetés számára, amely 146 milliárd forinttal több, mint az idei eredeti előirányzat összege.

A megugró inflációt éppen sikerül utolérni

Október elején derült ki, hogy a 2021-es költségvetésben tervezett 3 százaléknál jóval magasabb infláció miatt a novemberben esedékes visszamenőleges nyugdíjemelés 1,2 százalékpont lesz.

A kabinet döntése az emelés mértékénél váratlan volt, mivel a megfigyelők inkább 0,7 százalékra számítottak. Az idei első nyolchavi infláció ugyanis 4,3 százalék volt, eddig pedig idén 3,0 plusz 0,6 százalékponttal nőttek a nyugdíjak, így jött ki a visszamenőleges kompenzáció kapcsán a 0,7 százalékpontos várakozás. A jelek szerint a pénzügyi tárca azzal kalkulált már október elején, hogy a következő hónapokban egyre magasabb lesz a fogyasztói infláció, ezért lépte most meg a nagyobb emelést – így 2021 egészére 4,8 százalékos inflációig „kompenzálták” a nyugdíjakat. Az MNB legutóbbi, 2021. szeptemberi inflációs jelentése azzal kalkulált, hogy 2021 egészében 4,6-4,7 százalékos lehet az éves áremelkedés.

Ez a fajta kormányzati realizmus megalapozottnak bizonyult, mivel november 9-én kiderült, hogy októberben már 4,2 százaléknál járt az idei tízhavi átlagos nyugdíjas infláció. Márpedig a 2011 óta kormányzat azt vállalja, hogy nyugdíjakat reálértékét megőrzi, itt pedig az igazodási alapot a KSH által számolt nyugdíjas inflációs kosár adja.

Ha pedig az év utolsó hónapja 7 százalékos vagy kissé magasabb nyugdíjas pénzromlást hoz (márpedig erre jelenleg minden esély megvan), akkor az éves átlag éppen eléri a 4,8 százalékos kormányzati prognózist – azaz a pénzügyi tárca látszólagos októberi pesszimizmusa utólag teljesen indokoltnak bizonyul.

A novemberi kiegészítő emeléskor összesen 51 milliárd forintot fizet ki az állam a nagyjából 2,5 millió nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban részesülőnek. Ebben már benne van a 13. havi ellátásra eső többlet kifizetése is.

Ennyit kap az átlagnyugdíjas

A január-október hónapokra és a negyedhavi plusz nyugdíjra, összesen 10 és negyed havi nyugdíjra járó egyösszegű pótlólagos nyugdíjemelés mértéke a 150 ezer forintos átlagközeli nyugdíjra vetítve 18 450 forint.

Így most a MÁK a 150 ezer forintos átlagnyugdíjban részesülő nyugdíjas részére a következő tételeket utalja:

novemberi nyugdíj 1,2 százalékkal növelt összegben: 151 800 forint,

január-október közötti időszakra egyösszegben járó emelés: 18 450 forint,

nyugdíjprémium minden jogosultnak egységesen 80 000 forint,

ami együttesen 250 250 forint a Nyugdíjguru.hu számításai szerint. Ekkora összeg érkezik most az átlagnyugdíjas számlájára pénteken.

(Borítókép: Varga György / MTI)