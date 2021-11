Állítólag annyi arany van a Börzsönyben, hogy ki lehetne fizetni belőle a teljes államadósságot

Mintegy 3000 tonna aranyat és 3000 tonna ezüstöt rejthet a Börzsöny – ezt állítja Varga István, a Hun-Bá­nyászat Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Kft. tulajdonosa.

A vállalkozó a Borsnak azt nyilatkozta, ez az arany és az ezüst tőzsdei árfolyamán számolva 153 milliárd euró, ami 50 ezer milliárd forint, ebből a teljes magyar államadósságot ki lehetne fizetni. E számok elmondásakor egy három svájci bányászati egyetem által hét műhold segítségével végzett georadar-kutatásra hivatkozott, bár az egyetemek konkrét nevét nem közölte.

Még szeptemberben kelt szárnyra a hír, hogy a Börzsönyben nemesfémbánya nyílhat, az erre vonatkozó szándékot a Hun-Bányászat Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Kft. fogalmazta meg. A nagyirtáspusztai területen megkutatott ércvagyonban akkor 1075,8 tonna termésaranyat és 909 tonna termésezüstöt véltek felfedezni, míg Rózsabánya térségében 18,6 tonna arany és 98,85 tonna ezüst földtani vagyont vettek számba.

Varga István októberben a hvg.hu-nak is nyilatkozott, akkor egy elhunyt bányász hagyatékából előkerült, 1990-es évekből származó, ígéretesnek tűnő kutatási eredményre alapozta terveit. Ezek kanadai, finnországi és a szlovák körmöcbányai vizsgálatok által is megerősített kutatások voltak, mindenesetre ezek alapján akkor körülbelül 1078 tonna aranyat saccolt a Börzsöny mélyében. A kincs kitermelésére még nagyratörő terveket is felvázolt: társaságával dél-afrikai technológiát vásároltak, ami lehetővé teheti, hogy a Duna–Ipoly Nemzeti Park Natura 2000-es védett területein található lelőhelyeket kívülről, lejtaknákkal érjék el, főként Márianosztra és Nagybörzsöny közeléből. Ez utóbbi határában nyilatkozata szerint már vételi opciót is szereztek ehhez egy hathektáros területre.

A hvg.hu több szakembert is megkeresett az ügyben. Közülük volt, aki nem kommentálta a hivatalos adatokhoz képest nagyságrendekkel magasabb becsléseken alapuló bányanyitási terveket, más ugyanakkor jelezte, hogy a kecsegtető adatokat alaposan körbe kell járni, ami egyrészt sok időbe és pénzbe kerül, másrészt az érc jellege is felvet egyéb kérdéseket. Olyan szakember is akadt, aki szerint inkább Recsk környékén lenne érdemes aranyat bányászni.

Varga István mindenesetre most azt mondta, a tervek szerint a teljes börzsönyi termelés, így a bányászat és a háromfázisú dúsítás is a mélyben zajlana, s csak a kész aranyrudak kerülnének egy elektromosan hajtott kisvasúthálózat segítségével a felszínre.

