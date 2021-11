Sosem látott drágulás jöhet a sütőiparban

A malmok 40 százalékkal emelhetik a liszt átadási árát jövő év elején, minden ebből készült végtermék árában két számjegyű drágulás várható.

A hosszú évekig tartó mélyrepülés után az elmúlt hetekben nagy fokú áremelkedési folyamat kezdődött a tőzsdei termékek piacán, ezzel a búza és a kukorica ára is megduplázódott. Hollósi Dávid, a Takarékbank Agrárüzletág ügyvezető igazgatója kifejtette, hogy tonnánként 40-50 ezer forint helyett ma már 90 ezer forint, sőt százezer forint sem ritka, amiért a magyar piacon ma a búzát kínálják.

Az Index korábban beszámolt róla, hogy a magyarországi malomiparban a növekvő energiaárak és a bérköltségek emelkedése miatt októberben megtörtént egy a sütőiparban jelentkező áremelés, januárban pedig a liszt is drágulhat.

A szakértő részletezte, hogy ennek drasztikus áremelkedésnek három fő oka van: az energiaválság, a szuperciklus és Covid okozta gazdasági változások. Az ügyvezető igazgató úgy véli, hogy a drágulás természetesen megjelenik a liszt árában is, így biztosan drágul a kenyér, ráadásul szerinte a hazai iparági szereplők korábban mindenkit nyugtattak, hogy van elég búza, ám véleménye szerint fizikailag van csak meg a gabona, a készleteket már lekötötték.

A korábbi években könnyebb volt a szabadpiacról terményeket vásárolni, most nehéz. Aki nem készletezett be, nem kötötte le a magáét, az most már nagyon nehezen jut hozzá