Minden negyedik ügyfél elbukja az adó-visszatérítést

Egyre többen választják a nyugdíjbiztosítást. A szolgáltatás egyik legnagyobb előnye, hogy a befizetések 20 százaléka visszaigényelhető adójóváírás formájában az éves személyi jövedelemadóból, 130 ezer forintig.

Egy nettó 300 ezer forintos átlagkeresetű, most 50 éves munkavállaló várható nyugdíja 200 ezer forint lesz, de egy hasonló jövedelmű 40 éves már csak 150 ezer forintra számíthat – írja közleményében a Union Biztosító. Kiszámolták azt is, hogy náluk is rosszabb helyzetben van a több százezer katás vállalkozó, hiszen többségük 40 év munka után várhatóan csak mindössze 41 ezer forint nyugdíjat kap majd.

Az állami támogatásból azok is részesülhetnek, akik nem fizetnek szja-t.

A megoldást az jelentheti, hogy a nyugdíjbiztosítások esetében aki majd a nyugdíjat kapja, azaz a biztosított, illetve a díjat fizető, azaz a szerződő személye eltérhet, és az adókedvezmény a befizető adójából is visszaigényelhető. Ezzel a katás vállalkozók és a külföldön dolgozók is gyarapíthatják nyugdíj-megtakarításukat, ha például házastársuk vagy más közeli családtagjuk fizet szja-t.

Az adójóváírással jelentős hozzájáruláshoz lehet jutni. Ha egy férfi 40 éves korában nyugdíjazásáig havi 25 ezer forintot tesz félre nyugdíjbiztosítás formájában, a 7,5 millió forintos megtakarítása a befektetés 4 százalékos hozamával és az állami támogatással számolva 12 millió forintot gyűjthet össze.

A nyugdíjbiztosítási szolgáltatások között nemcsak rendszeres díjas, hanem egyszeri befizetéseken alapuló konstrukció is elérhető. Az állami támogatás ebben az esetben is igénybe vehető.

Sokan elbukják az adó-visszatérítést

A biztosító arra is felhívta a figyelmet, hogy négyből csak három ügyfél használja ki az adókedvezmény nyújtotta lehetőséget. Akinek még nincs nyugdíjbiztosítása, december 31-ig megkötött szerződéséhez tetszőleges összeg befizetésével még részesülhet belőle. A visszatérítés azonban nem automatikus, a május 20-ig leadott adóbevallásban kell majd igényelni a támogatást.

A különböző nyugdíjbiztosítások között kockázat és hozam alapján jelentős eltérések lehetnek.

A klasszikus nyugdíjbiztosítás minimumhozamot garantál, előnye, hogy előrelátható, mekkora megtakarítással lehet számolni a nyugdíjba vonuláskor.

A magasabb kockázatú eszközalapok között az elmúlt öt évben 8-10 százalékos hozamú nyugdíjbiztosításokat is találhatunk, azonban ezek nagyobb kockázattal is járnak. Elsősorban azoknak javasolják ezt a megoldást, akiknek 15-20, vagy akár 30 évük is van a nyugdíjig.

A költségekre is érdemes odafigyelni a választáskor. Az MNB honlapján összehasonlíthatóak az egyes nyugdíjbiztosítások éves átlagköltségei. Minél alacsonyabb a teljes költségmutató (TKM), annál kisebb költségű az adott eszköz.