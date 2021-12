Figyeljenek: karácsony előtt már délben bezárnak a boltok

A legnagyobb üzletláncok december 24-én 12 órakor zárnak be, de az ünnepek előtti napokon egyes áruházak, boltok a szokásosnál hosszabb nyitvatartással várják a vásárlókat.

Az Országos Kereskedelmi Szövetség közleményben tudatja, hogy a legnagyobb üzletláncok (ALDI, AUCHAN, LIDL, PENNY MARKET, SPAR Magyarország, TESCO) üzletei – néhány kevés számú kivételtől eltekintve egyes bevásárlóközpontokban szerződéses kötelezettség miatt – áruházai december 24-én 12 órakor zárnak be.

A szövetség kifejti, hogy az ünnepi élelmiszervásárlások kiemelt jelentősége miatt erre külön is szeretné felhívni a figyelmet, illetve arról is informálnak, hogy a kereskedelmi törvény 14 óráig engedi az üzletek nyitvatartását ezen a napon, de az áruházi dolgozók pihenése, családi ünneplésük segítése érdekében döntöttek így az OKSZ tagvállalkozásai. Ráadásul a járvány miatt rájuk háruló nagyobb terhek miatt is több pihenőidőre van szükségük.

Az OKSZ tagvállalkozásai kérik a vásárlók megértését és javasolják, tájékozódjanak előre a részletes, így a december 24-e előtti napok nyitvatartásáról is. A közleményben arról is írnak, hogy egyes iparcikk kereskedelmi áruházak december 24-én már nem nyitnak ki (például bútor, barkács áruházak közül), kisebb iparcikk árus boltok sem. Ezzel szemben az ünnepek előtti napokon más áruházak, boltok a szokásosnál hosszabb nyitvatartással várják a vásárlókat. Arany hétvégén is több olyan üzlet kinyit, melyek vasárnap egyébként zárva tartanak.

(via Országos Kereskedelmi Szövetség)

(Borítókép: Vásárló utca Berlinben 2020. december 15-én. Fotó: Sean Gallup / Getty Images Hungary)