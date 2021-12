Kiderült a csehek egyik fő exportcikke, Karel Gott sikerének titka

Ahogy annak idején mindent, az énekes karrierjét is közvetve a politika változása indította el. Nyikita Hruscsov 1956-ban elmondta a sztálinista bűnöket ostorozó beszédét a szovjet kommunista párt 20. kongresszusán, ami utat nyitott a szocialista kultúrairányítás lazítása előtt. Emiatt rendezhettek abban az időben a mai tehetségkutatókhoz hasonló versenyeket (Magyarországon az 1960-as évek elejétől a Ki mit tud? tévéműsor töltötte be ezt a szerepet, sok nagy karriert elindítva), egy ilyenen tűnt fel Karel Gott – mondta az énekes nem mindennapi karrierjének elejéről Pavel Klusák, a Karel Gott: Csehszlovák történet című könyv szerzője a Radio Prahán megjelent interjújában.

Az 1950-es évek végén, 1960-as évek elején sugárzott Hledáme nové talenty tévés tehetségkutató műsor egyik felfedezettje volt. Azzal a küldetéssel indult, hogy importálja az akkori nyugati szórakoztatóipar „csodáit” az elszigetelt Csehszlovákiába. Imádta az amerikai Frank Sinatrát és másokat, akiket az országba becsempészett lemezeken hallgatott. Ezzel a fellépéssel akkori mércével mérve nagyon progresszív tevékenységet folytatott.

Az első fordulat

Állandó fellépője volt a cseh popzene akkori központjának, a Semafor kis színháznak, és végül 1963 fordulatot hozott az életében. Suchy és Slitr a színház két vezetője teljesen új repertoárt írt neki, ami bombasiker lett. A kommunista párt elnyomása és alatt élő országban, ami az emberek mindennapi életét is nyomás alatt tartotta, egy idő után Karel Gott a dalaival a nyugati világ szimbólumává vált.

Az emberek egy olyan életmód szimbólumát látták benne, amire vágytak, de nem érhették el.

Ez jótékonyan hatott népszerűségére, és sok évre megalapozta sikerét.

Gott egyik különlegessége, hogy nagy karriert csinált a német könnyűzenei piacon, amit a Polydor zenekiadóval között szerződése alapozott meg. Követve a divatot Elvis Presley- és Beatles-számokat tartott a repertoárjában, ám a németek valami mást, valami nem angolszász hangzást, valami közép-európait vártak tőle. Ezt az igényt teljesítette például azzal, hogy filmzeneslágereket énekelt, például a Dr. Zsivágó népszerű betétdalát, amivel Németországban egy kissé idősebb korosztály ízlését találták el.

A hatalom markában

A keleti blokk országainak 1968-as csehszlovákiai katonai beavatkozása után több cseh sztárművész – a legismertebb talán Milos Forman filmrendező – „gyökeret vert” Nyugaton, ám a hatalomra került keményvonalas cseh kommunista pártvezetés nem akarta elengedni Karel Gottot, Csehszlovákia legnépszerűbb emberét. Ezt állítólag a szovjet párt felső régióból tanácsolták Prága új urainak. Vélhetően volt egy informális megegyezés, ami lehetővé tette, hogy továbbra is nyugati producerekkel dolgozzon együtt, ami igen exkluzív lehetőség volt akkoriban.

Kértek azonban tőle az elvtársak egy másik szívességet is, ami újabb fordulatot hozott a karrierjében: 1971-től kezdve egyfajta közszereplővé vált. Hivatalos eseményeken lépett fel, a rezsim számos ünnepséget szervezett, amelyeken énekelt. A róla szóló könyv szerzője szerint ez megváltoztatta személyiségét: továbbra is énekelt szerelmes dalokat, ám azt is megmutatta, hogyan lehet manipulálni, egy elnyomó hatalom eszközévé tenni az új popzenét.

Mélyen a politikában

Ehhez kötődik, hogy aláírója volt a cseh értelmiségiek Charta 77 emberjogi kezdeményezésével szemben született Anti-Chartának. Abban az időben biztos, hogy visszautasíthatatlan meghívást kapott az aláírásra, ám életrajzíróját meglepte, hogyan gondolt erre később. Úgy vélte, hibát követett el, de nem azért, mert olyan értelmiségi társaival fordult szembe, akik akkoriban börtönbe kerültek, hanem mert ez az ügy egész további életén át támadási felületet jelentett, amit talán elkerülhetett volna, ha ügyesebb.

Gott védelmezői azt mondják, hogy egyik dalában Jan Palach diákra emlékezett, aki 1969 januárjában a prágai tavasz leverése elleni tiltakozásul felgyújtotta magát a prágai Vencel téren. A róla szóló könyv szerzője szerint 1979-ben, amikor ez a dal született, Gott semmi jelét nem adta, hogy Palachról szólna és kiállás lenne a szabadság eszméje mellett. Ugyanakkor akik ismerik a szövegíró, Zdenek Borovec munkásságát, értették a rejtett üzentet, ami élő bizonyítéka volt annak, hogy nem létezik százszázalékos hatékonyságú cenzúra.

Fordulat után fordulat

Mindezek után sokakat meglepett, hogy az 1989. őszi bársonyos forradalom idején feltűnt az ellenzékiek híres Vencel térre néző erkélyén, és elénekelte Karel Kryl betiltott antikommunista dalát. Igaz, az események kirobbanása után csak két héttel lépett színre, miközben művész kollégái a kezdetektől belevetették magukat a forrongásba, és végül vélhetően véletlenül alakult úgy, hogy ő énekelte el a dalt.

Akkoriban szükség volt a nemzeti egység megjelenítésére, amit a két ellentétes szerepet játszót személyiség, Kryl és Gott megjelenése egymás mellett szimbolizált. Ugyanakkor sokan annak szimbólumát látták ebben, milyen gyorsan elfelejtődik, hogy ki, mit csinált a forradalom előtt. Összességében abban a forrongásban, az egymás után következő események sodrásában inkább valamiféle ártatlan találkozás volt a találkozásuk.

Más történet, mint a magyar

Karel Gott életrajzírója szerint az énekes munkásságának legszebb szakasza az 1960-as évekre esik, amikor még nem volt nagy sztár, de érződött rajta, hogy tehetsége és ambíciója ebbe az irányba viszi. Első lemezét, a Zpívá Karel Gott című albumot az ő javaslatára adták ki újra bakeliten. Magyarországnak sok egyenrangú, nagy popsztárja van, és sokan jönnek közvetlenül utánuk, ám Karel Gott olyan kiemelkedő alakja a cseh popkultúrának, aki mögött nagyon lemaradva következnek mások. Sikeres akart lenni, kivételes előadóművész, és ezt a célját maradéktalanul elérte.

Nettó vagyonát 2019-ben, amikor 80 évesen elhunyt, 50 millió dollárra becsülte a Celebrity Net Worth portál.

Az akkori nagyjából 300 forintos dollárárfolyammal számolva 15 milliárd forint, amivel akkor a 77. lehetett volna az akkori magyarországi milliárdos rangsorban.

Még ma is minden cseh családban szóba kerül a neve, mindenkiből érzelmeket vált ki, azokból is, akiknek nem fekszik a stílusa. A könyv megjelenése után kommentáradat árasztotta el az internetet, rajongó és gyűlölködő hozzászólások egymás mellett, ami azt bizonyítja, hogy szinte minden cseh úgy érzi, van valami mondanivalója Karel Gottról. Története, karrierje, sikere a cseh társadalomról is szól.

(Borítókép: Karel Gott cseh táncdalénekes 2014. május 14-én egy prágai díjkiosztó ünnepségen. Fotó: MTI / EPA / Martin Divisek)