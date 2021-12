Nevet vált a Telenor jövőre

2022 tavaszán nevet vált az ország egyik legrégebbi mobilszolgáltatója, a cseh PPF csoport kezében lévő Telenor Magyarország.

A névváltást a PPF Csoport jelentette be. Közölték azt is, hogy az új márkanévvel egy új arculatot is felvesz a Telenor.

A helyébe lépő új, egyelőre titokként kezelt márkát egységesen vezetik be a cégcsoport magyar, szerb és bolgár érdekeltségeinél, míg a cseh és a szlovák piacokon egy korábbi megállapodás alapján 2036-ig szinte biztosan használatban marad a spanyol Telefónicától 2013 óta licencelt O2 márkanév.

A Telenor Magyarországot 2018 júliusában vásárolta meg a norvég távközlési multitól az idén márciusban balesetben elhunyt cseh milliárdos, Petr Kellner befektetői csoportja.

(via napi.hu)