Kiderült, melyik megyében élnek a legboldogabb emberek

Egytől tízig terjedő skálán futó boldogságtesztet indított néhány hete a Pénzcentrum. A portál arra volt kíváncsi, hogyan érzik magukat általánosságban a magyar emberek, illetve, hogy leginkább mi befolyásolja a boldogságukat.

Az ismertetett eredmények alapján a legelső kérdésre, miszerint mennyire boldog a válaszadó, a szavazásban résztvevők majdnem negyede értékelte 8-asra saját, általános boldogságszintjét, míg 15,3 százalékuk 7-es, 12,1 százalékuk pedig 9-es osztályzatot adott.

A portál megjegyzi, hogy a később válaszolók által adott értékelés ugyan tovább árnyalja a képet, de ugyanakkor megállapítható:

a tesztet kitöltők fele, mintegy 56,8 százalék értékelte 7-esre vagy annál is magasabbra saját boldogságát.

Foglalkozásokra lebontva a vállalkozók és a kismamák érzik a leginkább teljesnek életüket, legkevésbé pedig a nyugdíjasok, a munkanélküliek és a közmunkások.

A házasok is nagyobb eséllyel érzik teljesnek életüket az egyedülállókkal szemben, illetve az is kiderült a portál cikkéből, hogy minél több gyermeke van valakinek, annál nagyobb valószínűséggel jelölte be a magasabb értékeket a fenti kérdés válaszlehetőségei közül.

A Pénzcentrum egyik térképe szerint Veszprém a legboldogabb megye, amit Pest és Vas követ. Budapest ezen összesítés szerint csak a 7. helyen áll, a 10-es skálán átlagosan 6,33 pontot adtak boldogságuknak a fővárosiak, ugyanannyit, mint a Szabolcsban és a Hajdú-Bihar megyében élők.

A legboldogtalanabbak a Heves megyei válaszadók lettek.

