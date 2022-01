Tizenkét startup képviseli Magyarországot a világ egyik legjelentősebb technológiai eseményén

Az INPUT Program és az Express Innovation Agency közös szervezésében tizenkét magyar startup mutatkozhat be a Consumer Electronics Show-n (CES), Las Vegasban, január 5-7. között. A résztvevők a rendezvényt követően nemzetközi befektetőkkel és szakmai partnerekkel is találkozhatnak a Szilícium-völgyben – tájékoztatott róla az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM).

Az ITM kifejti, hogy a startupokat egy kétkörös folyamatban választották ki, a szakmai felkészültség és elért eredmények mellett a várható fogadókészséget és az angol nyelvtudást is figyelembe vették. A csapatokat az eseménnyel és az amerikai piaccal kapcsolatos információkkal látták el, segítséget kaptak előadásaik tökéletesítésében, és személyre szóló tanácsokat hazai és nemzetközi szakemberektől, köztük szilícium-völgyi befektetőtől. A tizenkét tech startup a CES kiállítás után közel egyhetes tanulmányúton pallérozódhat, számos üzleti találkozón bizonyíthatja képességeit.

Az INPUT Program színvonalas külpiacra segítő szolgáltatásai a hazai startupokat valódi értékkel, tudással és kapcsolatrendszerrel gazdagítják, általuk a lehetséges külföldi partnerek tehetséges, magasan képzett, innovatív vállalkozókat ismerhetnek meg. Az ötleteik valóra váltásához tőkét kereső startupokat a célpiacot alaposan ismerő nemzetközi szakemberek is támogatják a sikerhez vezető úton. A csapatok élőben tesztelhetik felkészültségüket a Pitch Global eseményen, ahol befektetők előtt mutatkozhatnak be. A magyar palettán ezúttal újgenerációs légúti inhalátor, hordozható bioszenzoros készülékek, a műanyag hulladékból 3D nyomtatási alapanyag otthoni előállítására alkalmas gépek és a kártevők elleni védekezést szolgáló valós idejű döntéstámogatás fejlesztési tervei is szerepelnek"