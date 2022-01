Kiürítették a salgótarjáni piacot

Felújítás miatt ideiglenesen új helyszínekre költözött a salgótarjáni vásárcsarnok – tette közzé Facebook-bejegyzésben a Salgótarjáni Vásárcsarnok és Piac igazgatósága.

A posztból kiderül, hogy a vásárcsarnok felújítása abba a szakaszba ért, amikor a csarnokot ki kell üríteni, be kell zárni és át kell adni a felújítást végző kivitelezőnek.

Erre teljeskörűen csak hétfőtől, azaz január 17-től került sor, ugyanakkor már az előtte lévő napokban elkezdődött a kereskedők és árusok költözése. A bejegyzésben arról is tájékoztatnak, hogy az új, ideiglenes piaci helyszínek egy csoportban, egy helyen, pár méterrel a csarnoképület mögött, a piaci parkolóban lesznek megtalálhatók.

A vásárcsarnok korszerűsítésekor a piacigazgatóság közlése szerint az épület komplex felújítása történik majd. A felújítás alatt kicserélik a nyílászárókat, teljes szigetelést kap a falazat tartószerkezete, és felújítják a tetőt is. Ezek az újítások várhatóan jelentős energiamegtakarítást eredményezhetnek. A szellőztető- és fűtési rendszer felújítása miatt télen biztosított lesz a temperáló fűtés.

A 2022 végén befejeződő beruházás alatt új mosdók épülnek, és korszerűsítik az elektromos rendszert is, valamint akadálymentesítik a területet és a főbejárat előtti rész, valamint a belső udvar térkőburkolatot kap. De több növényt is telepítenek, és felújítják a vásárcsarnok járófelületét és az árusítóasztalokat is – írja a Sokszínű Vidék.