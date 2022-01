Minden áruházra kiterjedő változás a Lidlnél – ebből a dolgozók sem maradnak ki

Hosszú távú klímavédelmi stratégiája részeként a Lidl Magyarország újabb lépést tett, hogy a lehető legkisebbre csökkentse saját működésének környezeti hatásait. Az áruházlánc 2022. január 1-jétől teljes üzlethálózatában, logisztikai központjaiban és irodaházában száz százalékban megújuló erőforrásból származó áramot használ. Emellett év végéig meghétszereződhet a napelemmel ellátott áruházak száma. Lapunk kérdésére a vállalatnál azt is elárulták, hogy rendszeresen bevonják a munkatársakat az energiahatékonysági kezdeményezésekbe.

A Lidl számára alapvető szempont a klímavédelem, ezért az áruházlánc arra törekszik, hogy minden elérhető eszközzel mérhető módon csökkentse környezetre gyakorolt hatását. Saját működésének szén-dioxid-lábnyomát a legjelentősebb részben az épületek, azaz az üzletek, a logisztikai központok és az irodaház energiafogyasztása eredményezi. Az energiahatékonyság javításával már évek óta csökkentik az üvegházhatású gázok kibocsátását, de a környezettudatos működésben 2022 mérföldkőnek számít azzal, hogy a vállalat immár teljes mértékben átállt a zöldáram használatára.

A Lidl Magyarország a zöldenergiára történő átállásához olyan szolgáltatóval kötött szerződést, amely garantálja, hogy kizárólag nap-, szél- és vízerőművek által termelt és/vagy gyűjtött energiát biztosít számára. A zöldáram használatával – a 2019-es fogyasztási adatokat alapul véve – több mint 44 ezer tonna szén-dioxid-kibocsátás (2019-es szén-dioxid-egyenértékkel számolva) megelőzése érhető el, ami közel 53 ezer háztartás éves áramfogyasztásából származó szén-dioxid-kibocsátásnak felel meg.

További energiahatékonysági törekvésünk, hogy a külső forrásból származó energia mind nagyobb hányadát tudjuk kiváltani működésünk során, ezért fokozatosan bővítjük napelemmel ellátott épületeink számát – hívta fel a figyelmet Tőzsér Judit vállalati kommunikációs vezető.

Jelenleg négy Lidl-áruházon található napelem, de az üzletlánc célja, hogy további épületeket lássanak el megújulóenergia-forrásokkal, és az év végéig 28 áruházon üzemeljen napelem. Egy-egy áruház esetében a fogyasztás több mint egynegyedét termeljük meg helyben a napelemes rendszerekkel. Az egyre nagyobb számban bevont áruházaknak és logisztikai központoknak köszönhetően pedig növekszik az összfogyasztásban az így megtermelt energia aránya – tette hozzá a kommunikációs vezető.

Zöld fordulat: a munkatársak bevonása itt is nagyon fontos

Az infrastruktúra, az épületek és a működési folyamatok felelős kialakítása mellett a munkavállalók tudatosságának növelése is olyan tényező, amely támogatni képes a környezettudatos működést. A célok elérése érdekében vállalatunk rendszeresen szervez dolgozói körében ötletversenyeket. A mindennapokban pedig tájékoztató plakátok segítségével hívjuk fel a figyelmet energiahatékonysági célkitűzéseinkre és munkatársaink részvételének fontosságára – mondta Tőzsér Judit.

Számos dolgozói ötlet már megvalósításra került, amelyek hozzájárultak az áruházak működésének optimalizálásához. Ezek közé sorolhatók például az automatikus világításvezérlés időprogramjának optimalizálása és a szükségtelen világítások automatikus lekapcsolása az áruház nyitvatartási idején kívül.

Az energiahatékonyság elérésével kapcsolatban pedig oktatást is szervezünk minden új belépő dolgozónak. Annak érdekében, hogy mindennapi munkájuk során hasznosíthassák a tanultakat, a képzés témáját az adott munkavállaló szakterületéhez igazítjuk – világított rá.

A változás évek óta tart – előretörnek a zöld technológiák

A Lidl Magyarországnál az energiafelhasználás tudatos fejlesztését 2016 óta az ISO 50001 sztenderd szerinti energiairányítási rendszer segíti. Ez valamennyi működési helyszínre ; beleértve az üzleteket, a logisztikai központokat és a központi irodaházat – egységesen kiterjed.

Az ISO 50001 rendszer bevezetése óta a vállalat számos intézkedést hajtott végre annak érdekében, hogy elsősorban az üzletek és berendezések villamosenergia-felhasználását mérsékelje. Ezzel a Lidl jelentős mennyiségű energiát és szén-dioxid-kibocsátást volt képes megtakarítani: csak 2018 és 2020 között körülbelül négyezer háztartás éves fogyasztásának (KSH 15.1.1.43. Villamosenergia-ellátás, 2020) megfelelő, 9,1 millió kWh energiát spórolt meg a vállalat, amely által 3100 tonna szén-dioxid-kibocsátást előzött meg.

Az energiamegtakarításnak köszönhetően a boltok szén-dioxid-kibocsátását is nagymértékben mérsékelték. Az elmúlt években az üzletmodernizáció részeként megkezdődött a világítási rendszerek korszerűsítése: a hagyományos fénycsöveket, logóvilágításokat és bolti kiemelő spotlámpákat LED-es berendezésekre cserélte a vállalat. 2019 végétől minden üzletünk eladóterében korszerű LED-világítási technológiát alkalmazunk. Üzleteinkben a mélyhűtőládák és húshűtők folyamatos cseréje zajlik, a régebbi típusú hűtőinket energiahatékonyabb, LED-es világítású készülékekkel helyettesítettük – emlékeztetett Tőzsér Judit.

Mindemellett kiemelt figyelmet fordítunk a hűtőberendezések ütemezett leolvasztására is a jobb energiafelhasználás érdekében. Mára minden üzletünkben és logisztikai központunkban intelligens épületfelügyeleti rendszert működtetünk, amely a hatékony, lehető legenergiatakarékosabb szellőzés- és világításvezérlésért felelős. Az épületfelügyeleti rendszer többek között lehetővé teszi a nyitvatartási időn kívüli takarékos energiafelhasználást, valamint a vízhasználat optimalizálását.

Az energiacsökkentés érdekében kétlépcsős fotocellás bejárati és kijárati ajtókat alkalmazunk, valamint gépészeti rendszereinket is átalakítjuk. Hosszú távú stratégiai célunk a földgázhasználatról való áttérés villamosenergia-alapú hőszivattyús megoldásra. A technológiát már több üzletünkben is alkalmazzuk, új áruházak építésekor pedig minden esetben hőszivattyús rendszert építünk be – sorolta a példákat a vállalati kommunikációs vezető.

