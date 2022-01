Victor Vasarely művei már a metaverzumban is megjelennek

A Paco Rabanne spanyol divatmárka a Foundation Vasarelyvel együttműködve mutatja be az Univerzum című kiállítás során a pécsi születésű művész, Victor Vasarely műalkotásait Londonban.

A brit gyökerű Selfridges luxusmárkákat forgalmazó áruházlánc 55 alkotást és terméket kínál vásárlóinak, összértékük elérheti a 400 ezer fontot is.

A 2022-es tavaszi kollekció több darabján fellelhető Vasarely absztrakt stílusa vagy valamelyik mesterműve – mondta Julien Dossena, a Paco Rabanne kreatív igazgatója. Vasarely, akit sokan az op-art mozgalom atyjának tartanak, a színekkel, a geometriával és a mélység illúziójával időtálló, magával ragadó műalkotásokat hozott létre, amelyek David Bowie brit zenészre és Yoko Ono japán képzőművészre is nagy hatással voltak – írja a WWD.

A Selfridges most Vasarely geometrikus mintáival borítja be áruházának kirakatait, a látogatók ráadásul a virtuális metaverzumban kerülhetnek közelebb az 1997-ben elhunyt művész munkásságához.

Az áruházlánc most először lép be a metaverzumba, és azt tervezi, hogy a vásárlók számára is leegyszerűsíti a hozzáférést: a tokeneket a pénztárnál hagyományos bankkártyával is meg lehet vásárolni – itt nem lesz szükség kriptovalutára.

Az Univerzum-projekt részeként a teret alumíniumállványzatba burkolják, és egy sor terméket, köztük kézzel festett Bamford órákat, gördeszkákat, Globe-Trotter bőröndöket és „ajándékboltos” termékeket, például gyertyákat és párnákat árulnak majd – mindezeket Vasarely grafikai művekkel.

Vasarely művei 2021 első félévében több mint 1,3 milliárd forintért keltek el. Műalkotásainak összes árverési forgalma 2011 és 2020 között meghaladta a 16,8 milliárd forintot. A legdrágább nem élő magyar művészek rangsorának élén Vasarely áll, akit Hantai Simon és Rippl-Rónai József követ.

(Borítókép: Victor Vasarely-kiállítás 2022. január 13-án Londonban. Fotó: Nicky J Sims / Getty Images)