Minimum 100 ezres nyugdíjminimumot akarnak a magyarok

Minimum százezer forint. A magyarok több mint 90 százaléka szerint legalább ilyen összeget kellene elérni a nyugdíjminimumnak, ami 2008 januárjától 28 500 forint. Ez derül ki a Pulzus Kutató felméréséből, amit a napi.hu megbízására készített.

Jelenleg több tízezer öregségi nyugdíjban részesülő kapja ezt az összeget havi járadékként Magyarországon, legalább húsz munkában töltött év után.

A nyugdíjminimumhoz számos más járadék, szociális ellátás is kapcsolódik, az az alapja. Ha tehát emelkedne a havi 28 ezer forintos tétel, akkor ezeknek az összegét is növelni kellene, ami nem csekély terhet zúdítana a központi költségvetésre. Ilyen tételek például egyes családtámogatások, azaz a gyes, a gyed, a közgyógyellátás, a baleseti táppénz, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás is.

Tavaly Magyarországon az átlagos öregségi nyugdíj összege meghaladta a havi 156 ezer forintot.

A 13. havi nyugdíjat a napokban kapják kézhez a nyugdíjszerű ellátásban érintettek, azaz nem csak az öregségi nyugdíjra jogosultak.