Kell-e nagyobb veszteségre készülniük a magyar benzinkutaknak?

Az olaj árfolyama 2014 közepétől 2020 márciusáig körülbelül 80 százalékot esett. 2020 márciusában a koronavírus korábban elképzelhetetlen mértékben érintette az olajkeresletet, 3 hét leforgása alatt éreztette hatását a kínai ipari létesítmények, az áruszállítás és a közlekedés kisebb olajigénye. A túlzott mértékű árfolyam-reakció már a későbbi emelkedést alapozta meg.

2020 áprilisában elkezdődött a hatalmas emelkedés, amELY 2022. február 21-ig a Brent olajfajta árfolyamát a hordónkénti 15,34 dolláros árról 94 dolláros magasságba repítette.

Ez nagyrészt annak is köszönhető, hogy az olajipari társaságok az átmenetileg alacsony olajár miatt elhalasztották az újabb beruházásaikat. Ennek ellenére a kitermelés volumene folyamatosan növekedett, de eddig ez sem tudott lépést tartani a kereslet bővülésével.

A piaci elemzők szerint rövid távon az árfolyam tovább emelkedhet. A Bloombergen megjelent JP Morgan-vélemény szerint

az olaj iránti erős kereslet,

az orosz–ukrán konfliktustól való félelem,

az iráni atomprogram

és az Észak-Korea körüli feszültség

miatt az olaj hordónkénti árfolyama akár 120 dollárig is emelkedhet. Már most is 7 éves csúcson van, és az a kérdés, hogy hol fogja elérni az újabb csúcspontját.

A Reuters 43 elemző véleménye alapján megírta, hogy már a decembertől januárig eltelt egyetlen hónap is elég volt ahhoz, hogy tovább emeljék a 2022-es olajárra vonatkozó várakozásaikat. A Brent a januári várakozásaik szerint 2022-ben 79,16 dolláros átlagáron lesz elérhető.

Az olajkereslet eddig 2022-ben napi 3-5 millió hordóval növekedett, az orosz–ukrán konfliktus miatt pedig a hordónkénti 90 dollár feletti árakból nemsokára könnyen 100 dollár felettiek lehetnek.

A lap a Julius Bär elemzőjére, Norbert Rückerre is hivatkozik, aki szerint a piacokon tapasztalható idegesség újabb árfolyamcsúcsot eredményezhet.

A Marketwatch arról számolt be, hogy az amerikai EIA várakozása szerint 2022-ben 11 százalékkal változik az olajár. 2022. február 8-án 2022-re 82,87 dolláros átlagárral kalkulálnak, ami a 2022. januári előrejelzéshez képest máris 10,6 százalékkal magasabb. A 2023-as Brent árfolyamprognózisuk jelenleg 68,48 dolláros átlagárról szól. Szembeötlő, hogy a 2021-es árakhoz képest ugyan 2022-ben magasabb árakra számítanak, azonban a csúcsot mostanában érheti majd el az árfolyam. Ebből következik, hogy 2022-ben a csúcsról újra csökkenésnek indulhat az olaj ára, és 2023-ra az árfolyam akár 20-30 százalékkal is a mostani alatt alakulhat.

Az olaj árának emelkedése az infláció mértékét világszerte növeli, ami a jegybankokat ezért még inkább az irányadó kamatok emelésére sarkallhatja. Magyarországon egy kicsit más a helyzet, hiszen itt az állam a benzinkutakon hatósági árszabályozást léptetett életbe. Az ársapka miatt literenként maximum 480 forintba kerülhet az üzemanyag, azonban jelenleg a piaci ár a relatíve magas adóteherrel együtt ennél magasabb árat tenne indokolttá. A fogyasztók számára átmenetileg kedvező intézkedés a benzinkutak üzemeltetőitől kitartást kíván, de úgy néz ki, hogy ez csak néhány hónapot fog jelenteni.





Megalakult a Független Benzinkutak Szövetsége Megalakult a Független Benzinkutak Szövetsége, egyesületi formában, és nyilatkozatot fogadott el az üzemanyagárstopról. Egri Gábor, az egyesület elnöke arról tájékoztatott, hogy a szövetséghez folyamatosan csatlakoznak, jelenleg mintegy 300-400 benzinkutat üzemeltető 160 jogi személyiség tartozik hozzájuk, a magyarországi benzinkúthálózat mintegy 15 százalékát fedik le az ország egész területén. A szövetség egy nyilatkozatot is elfogadott, amelyben leszögezik, hogy támogatják a kormány családpolitikáját, de nem a családok terhére. Számításaik szerint az üzemanyagárstop 10 ezer család megélhetését érinti. Javaslatuk szerint a jövedéki adó áfamentességére lenne szükség, továbbá az üzemanyagok áfájának 5 százalékra csökkentésére. A szövetség közölte azt is, hogy a kormányzattal együtt keresik a probléma közös megoldását. (MTI)

(Borítókép: Gorondy-Novák Edit / Index)