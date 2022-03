Nagyon hasonló piaci események zajlanak régiónkban most, mint 1998-ban. A befagyott orosz részvények helyett részben Magyarországról viszik ki a tőkét a befektetők, folyamatosan szabadulnak meg a forinttól.

Zsiday Viktor, a Citadella alapot kezelő portfóliómenedzser saját blogján osztotta meg, hogy a mostani helyzet az 1998-as orosz gazdasági válságra emlékeztet. Az orosz részvények akkoriban is hatalmasat estek, és a magyar piacon a részvények és a forint esetében is a jelenlegihez hasonló mozgásokat láthattunk.

A régiós részvények 24 évvel ezelőtt is eladási nyomás alá kerültek, mert az alapkezelők mindent eladtak, ami még pénzzé tehető volt. Amikor pedig elutalták az országból a pénzt, akkor forintot adtak el, csökkentve annak is az árfolyamát. A korábbi időpontokban a kamatkülönbözetre nyitott kereskedési pozíciók zárása vagy kényszerlikvidálása is tovább gyengítette akkor a forintot. A jegybank csak a kamatemeléssel és intervencióval tudott erre reagálni.

Most minden hasonlóképpen alakulhat, mint 1998-ban: szükség lehet a jegybank agresszív beavatkozására is, és valószínűleg a magyar részvények is nemsokára megfelelő befektetési lehetőséget jelenthetnek, amint kialakul az árfolyamukban valamilyen alj formáció – rövidítettük le Zsiday Viktor mondandójának lényegét.

(Borítókép: Emberek a frankfurti tőzsdén az oroszországi pénzügyi válság idején 1998. augusztus 28-án. Fotó: Ragis BOSSU / Sygma / Getty Images)