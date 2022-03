A luxusdivatmárkák boltjait kifosztották az orosz elit tagjai

Nélkülözésben a milliárdosok, ha Bulgariról, Louis Vuittonról van szó, de még a Zarát és a H&M-et is megrohamozták.

Még 2003-ban nyílt meg az első Louis Vuitton-üzlet Oroszországban a moszkvai Sztolesznyikov utcában, a Szovjetunió végét követő évtizedek kiskereskedelmi fellendülésének részeként. Körülbelül két hete az LVMH, a Louis Vuitton anyavállalata azonban bejelentette, hogy az ukrajnai háború miatt határozatlan időre szünetelteti szolgáltatásait.

Miközben a konfliktus geopolitikai és gazdasági következményei világszerte nagy hullámokat vernek, a luxusipar még csak most ébredezik, és dönt válaszlépésekről egy olyan ágazatban, amely ugyan a globális eladások csekély részét teszi ki, de felfuttatására hosszú éveket fordított.

Számos fast fashion és felső kategóriás vállalat döntött úgy, hogy ideiglenesen kivonul az orosz piacról, vagy egyszerűen nem küld több szállítmányt az országba – mondta Luca Solca, az AllianceBernstein piackutató cég vezető elemzője a Town and Country magazinnak.

Fogyasztói szinten a milliárdosok – akik közül néhányan Vlagyimir Putyin elnök belső köréhez kötődnek – menedékhelyekre menekültek, míg az átlagos luxusvásárlók versenyt futottak a táskák és dizájneráruk megkaparintásáért, mielőtt a butikok hivatalosan is bezártak.

Közelharc a luxusért

A Louis Vuitton bejelentése és a tényleges boltbezárás közötti napon a vásárlók szabályosan megrohamozták az üzleteket, de a Bulgari, a Zara, valamint a H&M is hirtelen megugró forgalomról számolt be – írja a portál. A vásárlók egy része az utolsó bevásárlásokat befektetésként kezelte, mivel a rubel értéke szinte soha nem látott mértékben zuhant be.

Az elmúlt hetekben végül egyre hosszabb lett azoknak a vállalkozásoknak a listája, amelyek felfüggesztették oroszországi tevékenységüket. Elsőként a Hermès és az LVMH, majd a Chanel, a Kering, a Prada, a Richemont csatlakoztak olyan márkákhoz, mint az Apple, a Nike és a McDonald’s. Az olyan e-kereskedelmi szereplők, mint a Net-a-Porter és a MyTheresa, szintén leállították az oroszországi szállítást.

Mindeközben a Fast Retailing kiskereskedelmi vállalat elnöke, Tadashi Yanai kijelentette, hogy a japán óriáscég, az Uniqlo Oroszországban marad, mivel szerinte a nemzetközi vállalatoknak nem szabad politikai megjegyzéseket tenniük. A vállalatot ezért széles körben kritizálták, és az interneten elterjedt egy „bojkottáljuk az Uniqlót” hashtag is.

Az iparág intézkedései azonban mégis többről szólnak, mint arról, hogy megfeleljenek a vásárlói bázis társadalmi értékeinek – magyarázta Solca.

Oroszországban ugyanis jelenleg messze nem megvalósítható a „normális” működés, és a készletek, valamint a pénzszállítás logisztikája még nagyobb kihívást jelent. Több orosz bankot kitiltottak a SWIFT-rendszerből, a FedEx és a UPS pedig leállította a szállításokat. A Visa és a MasterCard szintén felfüggesztette szolgáltatását az országban.

Szürkülhet a kép

Bár Oroszország az ágazat egy kis szeletét képezi, a szankciók következtében elapadhatnak az ágazatra korábban irányuló befektetések. Az elmúlt években a dizájnermárkák a világjárvány miatt kevesebbet utazó, tehetős oroszoknak „kedveskedtek” azzal, hogy üzleteket nyitottak vagy bővítették kiskereskedelmi fiókjaikat, arra számítva, hogy belátható időn belül tartósan megvethetik lábukat a régióban.

A bezárások egyik következménye ezért a szürke- vagy viszonteladói piac fellendülése lehet: pontosan az, amit a divatipar a globális terjeszkedéssel és az árak egységesítésével próbált aláásni. Több, a piacot jól ismerő forrás szerint a tehetős oroszok várhatóan a dubaji piac felé fordulnak, amely még korlátlanul nyitva áll előttük.

Solca a portálnak elmondta: a fogyasztói bizalom 2022-ben erősen csökkenhet az Oroszország elleni szankciók, az egekbe szökő energiaköltségek és az infláció miatt.

Ez különösen azt a réteget érintheti, amelynek a vagyonát befagyasztották – mondta a szakértő.

A Bloomberg Billionaires Indexe szerint Oroszország 100 legnagyobb milliárdosa vagyonának egyharmadát érintették a gazdasági szankciók, és jelenleg is sokan igyekeznek eladni vagyonukat a további korlátozások előtt.

(Borítókép: Üres Louis Vuitton-üzlet Moszkvában 2022. március 7-én. Fotó: Oleg Nikishin / Getty Images)