Egy sor kriptós cég tűnhet el napokon belül, aggódnak a britek

Március 31-től a Nagy-Britanniában kriptopénz-szolgáltatásokat nyújtó cégeknek regisztrálniuk kell a pénzügyi felügyeletnél (Financial Conduct Authority, FCA), amelynek feladatkörébe tartozik annak ellenőrzése is, hogy a digitális eszközökkel foglalkozó cégek hogyan küzdenek a pénzmosás ellen. Pont azért népszerűek sokak körében a kriptodevizák, mert kereskedelmük nem annyira szabályozott. Emiatt gyakran próbálkoznak ezek használatával a terrorfinanszírozásra szakosodott szervetek, a drogkereskedők vagy más illegális tevékenységet folytató személyek. Ezzel együtt is a legtöbb kriptós befektető egyszerű ember, aki csak jó befektetési lehetőséget keres, amely független a régi típusú bankrendszertől.

Tavaly a brit szabályozó hatóság meghosszabbította a határidőt a felügyeleti regisztrációra, lehetővé téve az ideiglenes nyilvántartásban szereplő cégeknek, hogy folytassák a kereskedést, amíg teljes körű engedélyt nem szereznek. Az FCA szerint számos kriptotársaság visszavonta kérelmét, mivel nem feleltek meg a pénzmosás elleni előírásoknak.

Akár a Revolut is kieshet

Most, hogy már csak napok vannak hátra az új határidő lejártáig, az ideiglenes nyilvántartásban szereplő cégek sorsa – köztük a 33 milliárd dolláros fintechcég, a Revolut és a Copper, egy olyan kriptostartup, amely Philip Hammond volt brit pénzügyminisztert tanácsadóként tartja számon – függőben van.

Sok iparági bennfentes csalódottságának adott hangot az FCA kriptoregiszter-kezelésével kapcsolatban. Az egyik ügyvéd, aki kriptotársaságoknak nyújtott tanácsot a kérelmekkel kapcsolatban, azt mondta a CNBC-nek, hogy a szabályozó hatóság lassan hagyta jóvá a kérelmeket, és gyakran nem reagált. Sok más piaci szereplő is hasonló benyomásokról számolt be.

„A folyamat az FCA részéről teljes katasztrófa volt” – mondta a CNBC-nek az ügyvéd, aki az ügy érzékeny jellege miatt névtelenséget kért.

Az FCA szóvivője elmondta, hogy eddig mindössze 33 kriptotársaság kérelmét hagyta jóvá. Az eddig elbírált cégek több mint 80 százaléka vagy visszavonta a kérelmét, vagy elutasították.

„Azt tapasztaltuk, hogy a nyilvántartásba vételre jelentkező kriptokezelő vállalkozások nagy része nem felel meg az ottani előírásoknak, amelyek segítenek biztosítani, hogy a cégeket ne használják fel bűncselekményből származó pénzeszközök átutalására és/vagy álcázására” – mondta a szóvivő.

„Azok a cégek, amelyek nem felelnek meg az elvárt referenciaértéknek, visszavonhatják a kérelmüket. Azoknak a cégeknek, amelyek úgy döntenek, hogy nem vonják vissza a kérelmüket, jogukban áll fellebbezni az elutasító döntésünk ellen, akár bírósági úton is” – közölte a hatóság.

A Gemini, a Tyler és Cameron Winklevoss által működtetett kriptotőzsde az FCA által elsőként jóváhagyott cégek között volt. Állítják, hogy mindig is igyekeztek biztosítékot nyújtani az ügyfeleknek arra vonatkozólag, hogy olyan céggel üzletelnek, amely szigorú ellenőrzésen esett át.

Azok a cégek, amelyeknek valóban megvan a vágyuk arra, hogy szabályozási jóváhagyásokat kérjenek, egy olyan minősítést kapnak, ami kulcsfontosságú megkülönböztető elem

– közölte a társaság vezetése.

Túl szigorú minden

Mauricio Magaldi, a 11:FS fintechtanácsadó cég kriptóért felelős globális stratégiai igazgatója szerint az Egyesült Királyság jelenlegi szabályozási iránya miatt fennáll a veszélye annak, hogy az ország lemarad az Egyesült Államokhoz, az Európai Unióhoz és más régiókhoz képest.

Ezzel arra utalt, hogy a múlt héten Joe Biden elnök aláírta azt a végrehajtási rendeletet, amely a digitális valuták felügyeletével kapcsolatos kormányzati koordinációra szólít fel, míg az uniós törvényhozók nemrég leszavaztak egy olyan javaslatot, amely gyakorlatilag betiltotta volna a bitcoin bányászatát a blokkban.

„Míg a nagyobb joghatóságok észreveszik a lehetőséget és a kockázatot, az Egyesült Királyság a kockázatot hangsúlyozza” – mondta Magaldi a CNBC-nek. Szerinte ezek a cégek népszerűek maradnak az után is, hogy kiesnek a brit piacról, cserébe nem lehet ezt kihasználni, mivel elérhetetlenné válnak.

Az iparág képviselői attól tartanak, hogy ez hátrányos helyzetbe hozhatja az Egyesült Királyságot egy olyan időszakban, amikor az ország a brexit után globális vezető szerepet szeretne betölteni a pénzügyi innovációk területén. Az országban virágzó fintechipar működik, amely tavaly közel 12 milliárd dollárnyi befektetést vonzott.

Az olyan gyorsan növekvő fintechek, mint a Revolut és a Copper, azonban hamarosan kénytelenek lehetnek beszüntetni kriptotevékenységüket Nagy-Britanniában és offshore-ba költözni, ha nem sikerül teljeskörűen megfelelniük a szabályozásnak. Az olyan cégeket, mint a PayPal és a Coinbase, amelyek tengerentúli leányvállalatokon keresztül értékesítenek kriptoszolgáltatásokat Nagy-Britanniában, ez nem érinti.

Csapás lehet ez az egész kriptovilágnak

A kriptodevizákra az elmúlt hetekben az orosz–ukrán háború miatt nagyobb figyelem fordult: sokan úgy vélték, hogy Oroszország és az állam tehetősebb oligarchái szürkezónás, nehezen lekövethető kriptodevizákkal próbálják majd meg kikerülni a szankciókat. Emiatt a piacok egyszerre árazták azt, hogy megugorhat a forgalom a tokeneknél, másrészt tartottak attól, hogy szigoríthatják a szabályozást.

Az Egyesült Királyságban sok, szankciókkal sújtott orosz oligarcha tartja a vagyonát, tehát nekik mindenképpen nehezébbé válhat ennek az eszköznek a használata. Bár egyes elemzők szerint a kriptók nem is alklamasak e célra, mert sokkal pontosabban lekövethetők a tranzakciók, ha van rá akarat.

Az elmúlt hetekben már látszott is, hogy a vagyonos oroszok nem a kriptókba menekültek.

(Borítókép: Matt Cardy / Getty Images HUngary)