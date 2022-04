A német kancellár szerint a gázembargó gazdasági válságot okozna

Olaf Scholz német kancellár megígérte, hogy ezután is fognak fegyvereket szállítani Ukrajnába. Egyúttal azt is nyilvánvalóvá tette, hogy Németország célja az oroszok elleni nyílt, fegyveres konfliktus elkerülése. Bejelentette, hogy egy német–szlovén katonai megállapodást is tető alá szeretnének hozni.