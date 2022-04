A Tesla és a SpaceX vezérigazgatója, Elon Musk szeretné megvásárolni a Twittert, ezzel pedig az az elsődleges célja, hogy legyen olyan közösségi média platform, amely nem korlátozza a kiírásait. A Twitter vezetősége még gondolkodik a 43 milliárd dolláros ajánlat elfogadásán. Eközben már 46,5 milliárd dolláros összeg is Musk rendelkezésére áll, így a felvásárlásnak nincsen semmilyen pénzügyi akadálya. A Twitter közben lehetővé tette, hogy a részvényesek a piaci árnál olcsóbban újabb papírokhoz juthassanak, ezzel drágítva a felvásárlást. A héten tovább folytatódhat a felek közötti egyeztetés, aztán csütörtökön érkezik a vállalat negyedéves gyorsjelentése, amely miatt izgulhatnak a befektetők.

Elon Musk friss tájékoztatást nyújtott be az amerikai tőzsdefelügyeletnek (Securities Exchange Commission, SEC), miszerint mindkét lehetséges végkimenetelre felkészült: arra is, hogy a Twitter elfogadja az összes, még nem az ő tulajdonában álló részvényre tett ajánlatát, és arra is, ha elutasítják azt. A SEC részére átadott legfrissebb tájékoztató szerint

Musk még a korábban tett ajánlatánál is magasabb összeget, 46,5 milliárd dollárt is elő tud teremteni a tranzakció végrehajtásához: 21 milliárd dollárt a saját cégeinek részvényeiből fedezne, 12,5 milliárd dollár olyan hitelekből állna, Amelyeknek szintén részvények adják a fedezetét (tehát úgynevezett lombardhitelek), további 13 milliárd dollárt pedig egyéb kölcsönként venne fel

– írta meg a Techcrunch.

A 25,5 milliárd dolláros kötelezettségvállalást biztosító bankok a Morgan Stanley Funding, a Bank of America, a Barclays, a MUFG, a Société Générale, a Mizuho Bank és a BNP Paribas. Mivel csütörtökig a Twitter igazgatótanácsától nem kapott választ, Musk ekkor közzétett frissített beadványa szerint már azon is gondolkodott, hogy közvetlenül a részvényesektől vásárolja meg a vállalat papírjainak egy részét vagy egészét.

A Twitter szóvivője megerősítette, hogy a cég megkapta a Tesla-vezér ajánlatát:

Amint azt már korábban Musknak elmondtuk, a Twitter igazgatótanácsa elkötelezett amellett, hogy alapos és átfogó vizsgálatot végezzen annak megítélésére, hogy milyen döntés szolgálná leginkább a vállalat és a Twitter összes részvényesének érdekét.

Musk április közepén bejelentette, hogy részvényenként 54,2 dollárért, tehát körülbelül 43 milliárd dollárért (majdnem 15 ezer milliárd forintért) megvásárolná a Twittert. Ez az április 4-i záróárfolyamnál körülbelül 38 százalékkal magasabb összeg.

A TWITTER A FELVÁSÁRLÁSI AJÁNLAT MIATT KÖZZÉTETTE PÉNTEKEN, HOGY A JELENLEGI RÉSZVÉNYESEK A PIACI ÁRNÁL OLCSÓBBAN SZEREZHETNEK TOVÁBBI TULAJDONI RÉSZESEDÉST, AZ IGAZGATÓTANÁCS EZZEL SZERETNÉ MEGAKADÁLYOZNI AZ ELLENSÉGES FELVÁSÁRLÁST.

A szerdai beadványból kiderült az is, hogy Musk a dokumentum szerint azt fontolgatja, hogy nyílt ajánlatot tesz, de ezúttal nem a közösségi platform vezetőségének, hanem az összes többi részvényesnek, hogy egy adott időszakban, részvényenként 54,2 dolláros áron adják el neki a tulajdonrészüket.

A Tesla és a SpaceX vezérigazgatója, Elon Musk április 4-én 9,2 százalékos tulajdonrészt szerzett a Twitterben, ezzel ő lett a cég legnagyobb részvényese. A vállalat ezután ajánlatot tett Musknak, miszerint az igazgatótanács tagja lehet azzal a feltétellel, hogy a cégben nem szerez 14,9 százaléknál nagyobb részesedést. Musk azonban ellentámadásba lendült: nem ült be az igazgatótanácsba, hanem felvásárlási ajánlatot tett a Twitter összes részvényére – írta meg a CNBC.

Musk először 2022. április 18-án tett ajánlatot egy tweetben, amelyben csupán az állt, hogy „Love Me Tender”. A CNBC szakértője, David Faber csütörtökön kifejtette, hogy Musknak tárgyalnia kell a Twitterrel, hiszen a cég lépése miatt az igazgatótanács nélkül nem tudja végrehajtani a felvásárlási tervét.

Az igazgatótanács gondolkozik az ajánlaton, és alaposan megfontolják, hogy milyen döntést hozzanak. Mivel Elon Musknak a Twitter megszerzéséhez már 46,5 milliárd dollár is rendelkezésére áll, ez A Forbes Magazinban leírtak szerint is komoly érv lehet az üzlet megkötése mellett, a következő napokban pedig szinte biztosra vehető, hogy felgyorsulnak az események. A Twitter csütörtökön hozza nyilvánosságra az első negyedéves eredményeit, a CNN szerint addig válaszolniuk kellene Musk ajánlatára.

Az elemzők az előző év ugyanezen időszakához képest 18-19 százalékkal nagyobb bevételre számítanak, viszont a részvényenkénti nyereség az egy évvel korábbinak mindössze a harmada lehet. Abban az esetben, ha a bevétel és a nyereség még ezt a szintet sem érik el, és ha az igazgatótanács nemleges választ adna a felvásárlási ajánlatra, akkor a Twitter árfolyama nagyot eshetne, miután hétfőn napközben már az Elon Musk által ajánlott ár közelébe, 51,25 dollárig emelkedett az árfolyam.

