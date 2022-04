Moszkva nem tartotta be az ígéretét, elmarad az államcsőd

Oroszország közölte, hogy két külföldi kötvény dollárkifizetése folyamatban van, aminek hála a szinte elkerülhetetlennek tűnő államcsődöt most egy időre elodázzák. A két kötvényszelvény fizetési határideje április elején járt volna le, de a harmincnapos türelmi idő legvégén Moszkva mégsem tartotta be ígéretét, hogy csak rubelben hajlandó fizetni az államadóssága utáni hozamokat, és euróban és dollárban is fizettek pénteken – számolt be a fejleményekről a Bloomberg.

Pénteken az orosz pénzügyminisztérium közleményt adott ki arról, hogy dollárt küldött a kifizetőnek, a Citibank londoni fiókjának.

Az összegek 564,8 millió dollárt tettek ki egy 2022-es eurókötvényre és 84,4 millió dollárt egy 2042-es kötvényre.

A közlemény nem közölt további részleteket a folyamatról.

Ha ez a pénz még a türelmi idő lejárta előtt a befektetőkhöz kerül, akkor a nemzet elkerülheti azt, ami az első nemfizetés lett volna a devizaadóssággal kapcsolatban azóta, hogy a bolsevikok több mint száz évvel ezelőtt megbuktatták a cári uralmat Oroszországban, és nem voltak hajlandók az adósságfizetésre.

Ez egy újabb fordulat abban a gazdasági és pénzügyi csatában, amely azóta zajlik, hogy Oroszország megszállta Ukrajnát. A nyugati szankciók befagyasztották a devizatartalékokat és elvágták az országot a globális pénzügyi rendszertől, miközben a hatóságok lefoglalták a Vlagyimir Putyinhoz kötődő politikusok és vállalkozások vagyonát.

Az orosz–ukrán háború eseményeit folyamatosan figyelemmel kísérjük, pénteki percről percre frissülő hírfolyamunkat itt találja.

(Borítókép: A Kreml Moszkvában 2019. április 23-án. Fotó: Ute Grabowsky / Photothek / Getty Images)