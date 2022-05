Újabb adóügyi könnyítés több ezer kisvállalkozásnak

Továbbra is használatban maradhatnak azok a pénztárgépek, amelyek nem rendelkeznek érvényes forgalmazási engedéllyel – jelentette be csütörtökön Varga Mihály az MTI-nek.

A pénzügyminiszter kiemelte: az intézkedés több ezer kisvállalkozásnak jelent újabb anyagi és adminisztrációs könnyítést, amely különösen fontos az orosz–ukrán háború negatív gazdasági hatásainak idején. A közlemény szerint összesen 86 olyan pénztárgéptípus engedélyét vonták vissza 2017-ben és 2018-ban, amelyen a gyártók, forgalmazók nem végezték el a szükséges fejlesztéseket. A szabályok többéves felkészülést biztosítottak az átállásra, a visszavont engedélyű kasszákat öt évig lehetett használni.

Az érintettek többsége azonban kisvállalkozás, amelyeknek az új pénztárgépek beszerzése és üzembe helyezése nemcsak adminisztrációs, hanem komoly anyagi terhet is jelentene, ezért a régi pénztárgépek további használatának engedélyezése fontos adóügyi könnyítést jelent számukra. Az online adatkapcsolat ezeknél a pénztárgépeknél is biztosított, az adóhivatal kockázatelemzői továbbra is rálátnak ezekre a kasszákra, így a gazdaságfehérítésben betöltött szerepük nem sérül – közölték. A kisvállalkozásokat segítő jogszabály-módosítás előkészítése folyamatban van – áll a közleményben.

