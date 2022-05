Megduplázódott egyes modellek ára, de az összes használt autó nagyon drága

Követni is nehéz a folyamatot, annyira gyorsan drágulnak a használt autók – van olyan modell, amely a duplájába került, mint 2019-ben.

Már az idősebb autók is egyre többe kerülnek a használtautó-piacon, így az áremelkedés nem csak a fiatal kocsikat érinti.

Kroneraff István, a Becsületes Nepper néven ismert autókereskedő szerint nemcsak itthon, hanem külföldön is erőteljes a drágulás, ami a magyar piacra is kihat, mivel sokan a határon túlról, például Németországból hozzák be a járműveket.

A Használtautó.hu adatai szerint 2020 első negyedévében alig több mint 2,5 millió forint volt az oldalon hirdetett modellek átlagára. Ez 2021 első negyedévében majdnem 3,5 millió forintig emelkedett, 2021 negyedik negyedévében pedig már több mint 4,5 millió forintba került átlagosan egy használt autó.

A vásárlók még nem érzik, de egyre kevesebb autó van a piacon, és a kereskedők egyre nehezebben és egyre drágábban tudják feltölteni készleteiket.

Ha van egy jó minőségű öreg autó, azt pillanatok alatt viszik el

– mondta az autókereskedő az RTL Klub Híradójának.

A használt járművek drasztikus áremelkedésének okai összetettek, és főként az új autók piaca befolyásolja. 2020-ban a koronavírus-járvány miatt üzemek álltak le; ezzel együtt viszont az otthoni munkavégzés és a virtuális szórakozási lehetőségek miatt megnőtt az igény az elektronikai eszközökre. Emiatt chiphiány lépett fel, ami a járműipart is sújtja: kevesebb kocsit gyártanak, és drágábban adják el őket.

A legolcsóbb új autó ma 38 százalékkal kerül többe, mint tavaly év elején. Ráadásul vannak modellek, melyekre akár 1-1,5 évet kell várni.

A forint gyengülése további drágulást okoz

Egy 7 ezer eurós jármű 2019. áprilisi átlag középárfolyamon számolva 2 millió 248 ezer 190 forintba került. Idén ezért már 2 millió 626 ezer 190 forintot kellett fizetni. Az új járművek piacán az Ukrajnában zajló háború további ellátási nehézségeket okozott.

Szakértők szerint a globális chiphiány csak jövőre enyhülhet, a háború okozta válság pedig még akkor is évekig tartana, ha ma véget érne az orosz offenzíva – ezért további emelkedések várhatók akár az új, akár a használt járművek piacán. Pánikvásárlásba azonban nem ajánlott kezdeni, ha találunk egy számunkra tetsző autót, érdemes átgondolni, hogy megéri-e megvennünk.