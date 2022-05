Elszálló autóárak: egyre jobban megérheti hitelből finanszírozni a vásárlást

Durván drágulnak az új és használt autók, így nem ritka, ha egy 2-3 (vagy akár egy 5-6) éves autó ma többért adható el, mint újkorában. Aki kölcsönből vásárolt meg két éve egy akkor 5 éves használt autót, az most ugyanahhoz lényegesen drágábban juthatna hozzá. Az áremelkedés mértéke ugyanakkor akár a felvett hitel teljes költségét is meghaladhatja. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy nagyon olcsó, vagy akár ingyenes volt a finanszírozás.

Jelentősen drágultak az elmúlt időszakban az új autók, ennek következtében

a legolcsóbb modell ma 38 százalékkal kerül többe, mint 2021 elején,

ami rossz hír azoknak, akik alacsonyabb árkategóriában keresnek.

Ám, ha van is pénz, sokszor akkor is hosszú hónapokat kénytelen várni az ember egy-egy modellre. Olyat is hallottunk, ahol több mint egy év múlva tudnak csak szállítani, végleges árat pedig nem is mondanak előre. Vagyis úgy szerződhetünk le, hogy szállítás előtt valamikor megtudjuk majd az árat, ha pedig ezt nem fogadjuk el, az előleget visszakapjuk. (Természetesen nem kamattal növelten.)

Fotó: Bankmonitor

A méregdrága új autók és az általános áruhiány miatt a használt gépkocsik iránt is jelentősen nőtt a kereslet. Tavaly éves szinten 818 ezer tulajdonosváltással rekordot döntött a használt autók piaca, az idei első negyedév azonban további 12 százalékos emelkedést hozott, ami 221 443 adásvételt jelent.

Elemzők szerint az év végére akár a 900 ezret is elérheti a tranzakciók száma, a rekordkereslet pedig az árak további emelkedését jelzi előre.

Mennyivel kell többet fizetnünk?

A drágulást jól mutatja, hogy most lényegesen többet kell fizetnünk egy 5 éves autóért, mint 2019-ben. A legnépszerűbb modellek közül egy ilyen idős Ford Focusért 770 ezer forinttal, egy Opel Astráért 700 ezer forinttal, egy Skoda Octaviáért pedig 550 ezer forinttal kell többet fizetni átlagosan most, mint 2019-ben, de például egy Audi A4-es 1,8 millió forinttal kerül többe.

Ha valaki személyi hitelt vett fel a vásárláshoz, akkor az előrehozott vásárlással a hitel teljes költségének jelentős részét megtakaríthatta. Sőt, az Audi A4-es esetében nettó pénzügyi előnyről beszélhetünk.

Ideje lépni!

Az elmúlt időszakban a hitelkamatok is jelentősen megemelkedtek. Míg két évvel ezelőtt valamivel 8 százalék alatt indultak a kamatok, most 10-11 százalék alatt nem találni ajánlatokat. Ez alapján egy 4 millió forintos személyi hitelnek (300 ezer forintos nettó jövedelemmel) jelenleg kicsivel 1 millió forint felett kezdődik a teljes költsége 5 évre, amit 25 százalékos drágulás „kompenzálhatna”.

Természetesen nem tudhatjuk, hogy az autók ára pontosan miként változik a jövőben, de a 10 százalék körüli idei infláció alapján ilyen mértékű éves áremelkedés borítékolható, ha pedig a forint tovább gyengül, akkor az import ennél nagyobb mértékben drágulhat. Ezzel együtt a hitelkamatok emelkedésére is számítani lehet, így kijelenthető, hogy aki autót venne finanszírozással, az jó, ha minél előbb lép.

Egy hitelfelvételt megelőzően gondosan mérlegelni kell a pénzügyi helyzetünket, hogy a havi törlesztőket képesek leszünk-e teljesíteni. Ugyanakkor a szabad célú személyi kölcsönből vásárolt autó nincs fedezetként bevonva a szerződésbe, így az bármikor értékesíthető, amiből a fennálló tartozás részben vagy egészben teljesíthető. Természetesen ez egyben azt is jelenti, hogy amennyiben az autót ellopják vagy összetörjük, a hitelt akkor is szerződés szerint kell törleszteni.

Az alábbi kalkulátorral ellenőrizheti, hogy milyen havi törlesztőkkel juthat hozzá jelenleg személyi hitelhez.

Fülöp Norbert Attila a Bankmonitor szerkesztője.

Ez a támogatott szerkesztőségi tartalom a Bankmonitor közreműködésével jött létre.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)