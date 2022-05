Az autósok csaknem háromnegyede (74 százaléka) a rögzített áras, azaz 480 forintos üzemanyagot tankolja az autójába, további 10 százalék pedig időnként ezt választja. A Publicus Intézet felmérését a baloldali politikai napilap, a Népszava rendelte meg. A közvélemény-kutatók szerint leginkább a hatvan év felettiek tankolnak rögzített árú üzemanyagot az autójukba (87 százalék), míg a legkevésbé a 30–44 év közöttiek élnek a lehetőséggel, miközben a prémiumbenzint vagy -gázolajat csak 16 százalékuk választja, illetve további 16 százalék időnként tölti a járművébe a drágább üzemanyagot.

A felmérést idéző lap szerint a többség számára még az árstopos üzemanyag is drága, és a válaszadók háromnegyede próbál spórolni. Nagyobb részük úgy, hogy ritkábban használja az autóját – leginkább a diplomások, illetve korcsoporti megoszlásban a nyugdíjasok –, minden nyolcadik megkérdezett – a diplomások közül minden hetedik – pedig lassabban megy, így csökkentve a kocsija fogyasztását.



A Publicus kutatói azt állítják, hogy az árstop július 1-ig tartó meghosszabbítását pártpreferenciától függetlenül a nagy többség (68 százalék) támogatta, leginkább (92 százalék) a kormánypártok szavazói, de tízből hét Mi Hazánk-választó is egyetértett vele. Az ellenzéki összefogás, valamint a Kétfarkú Kutya Párt híveinek viszont csak kevéssel több mint harmada gondolta pozitívnak a határidő kitolását.



A választások után a Publicus Intézet több komoly bírálatot is kapott, elsősorban azért, mert a választások előtt pár nappal közzétett mérésük azt hozta ki, hogy „két százalékponttal vezet a Fidesz, a kormánypárti szavazóknál elbizonytalanodás tapasztalható”. Ruff Bálint kommunikációs és kampánytanácsadó, aki ellenzéki politikusokat segített a kampányban, a Szabad Európának úgy fogalmazott: „Vannak olyan cégek, amelyek pénzért bemutatják azt, amit a megrendelő hallani szeretne.”