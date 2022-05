Már csak tíz hétre elegendő búzakészlet van a Földön

Oroszország és Ukrajna a világ legjelentősebb gabonaexportőreihez tartoznak. Ezért a két ország háborúja jelentősen megbolygatta a világ élelmiszerhelyzetét. A kialakult konfliktus miatt számos terültet fenyeget humanitárius válság. Az Index nemrég írt arról, hogy soha nem látott éhínség törhet ki Afrikában, mivel Oroszország és Ukrajna voltak a legjelentősebb gabonaszállítói a háború előtt.

Sarah Menker élelmezésbiztonsági szakértő, a Gro Intelligence mezőgazdasági elemző cég vezérigazgatója az ENSZ Biztonsági Tanácsának május 19-én számolt be arról, hogy a világnak már csak tíz hétre elegendő búzája lehet az ukrajnai háború és az indiai búzaexport tilalom miatt.

Nem a háború miatt alakult ki a probléma

A szakértő kiemelte, ugyan a problémát Oroszország Ukrajna ellen indított inváziója növelte tovább, de nem a háború alakította ki.

Azzal szeretném kezdeni, hogy egyenesen kijelentem, az orosz-ukrán háború nem okozott élelmezésbiztonsági válságot, hanem csak olajat önt a régóta parázsló tűzre. A válság, amelyet jóval a koronavírus-járvány előtt fedeztünk fel, ellátási láncaink törékenységéről beszél

– mondta Menker.

A vezérigazgató úgy gondolja, a körülmények ma 2007-nél és 2008-nál is rosszabbak, mivel jelenleg a világon valaha látott legalacsonyabb búzakészlet tapasztalható. Kiemelte, hogy hasonló készletproblémák vannak a kukorica és más gabonafélékre vonatkozóan is. De a műtrágyákhoz való hozzáférés is erősen korlátozott és számos régióban szárazsággal küzdenek.

Jelenleg világszerte 400 millió ember helyzete kockázatos az élelmiszer miatt – írta az UNIAN.

