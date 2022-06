A magyar forintnak is jót tenne, ha az Európai Központi Bank elkezdené kamatemelési ciklusát, ezáltal erősítve az eurót a dollárral szemben. Az amerikai jegybank lépéselőnye ugyanis az utóbbi időszakban a dollárt erősítette az euróval, ezáltal a forinttal szemben is, aminek az EKB kamatemelései szabhatnak gátat. Kezd a helyzet nagyon sürgetővé válni, ugyanis az amerikaiak már arra készülnek, hogy még egy lapáttal rátegyenek, és az eddig várt 50 helyett 75 bázispontos kamatemelésekkel operáljanak, hogy hamarabb véget vessenek a mindenkit mételyező óriási inflációnak. Ha a Fed emeli a kamatot, az EKB pedig nem nyúl hozzá, akkor az MNB lépéskényszerbe kerülhet.

Az előző napokban az elemzők arra a konszenzusra jutottak, hogy az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve-től (Fedtől) a következő kamatdöntő ülésen 75 bázispontos kamatemelkedésre számítanak. A 75 bázispontos emelés az utóbbi közel harminc év legnagyobb mértékű kamatemelése lenne, a szakértők mindössze három százalék esélyt látnak az ennél kisebb, 50 bázispontos szigorításra – számolt be a Marketwatch.

A Fed elnöke, Jerome Powell május elején még azt nyilatkozta, hogy júniusban és júliusban egyaránt 50 bázisponttal emelnék az irányadó kamatot. Az azóta eltelt hat hét alatt még úgy tűnt, hogy a tisztviselők nem változtatnak a tervükön, azonban az utóbbi napokban hirtelen megváltozott a kamatemelés mértékére vonatkozó várakozás. Még a kiugró májusi amerikai inflációs adat ellenére is sok közgazdász úgy gondolta, hogy a Fed megelégszik az 50 bázispontos emeléssel, de most már úgy tűnik, hogy mégis 75 bázispontra növelnék a kamatemelés léptékét, hogy hamarabb megfékezhessék az elszabaduló inflációt.

A Federal Reserve-nek eddig az volt a terve, hogy 2022 végére 2,5 százalék körüli szintre emelje az irányadó kamatot. Azonban a nagyon magas májusi inflációs adatok arra késztethetik, hogy hamarabb elérje az említett kamatszintet. Az Amherst Pierpont vezető közgazdásza, Stephen Stanley szerint a májusi inflációs adat egyértelművé tette, hogy az infláció nem lassul, még mindig gyorsuló tendenciát mutat – írta meg a Marketwatch.

A Fed szerdán közép-európai idő szerint 20 órakor jelenti be döntését, frissített gazdasági előrejelzéseit és a kamatláb jövőbeli pályájának pontos előrejelzését. A kamatdöntő ülés utáni sajtótájékoztatóra közép-európai idő szerint 20.30-kor kerül sor.

A Fed korábbi vezető munkatársa, Vince Reinhart, aki jelenleg a Dreyfus and Mellon vezető közgazdásza, még most is úgy gondolja, hogy szerdán nagyobb az esély az 50 bázispontos emelésre. Véleménye szerint a Fednek volt egy terve, és könnyen lehet, hogy a megváltozott várakozások ellenére is kitart mellette. Vince Reinhart véleményét osztja a High Frequency Economics amerikai vezető közgazdásza, Rubeela Farooqi is, szerdán ő is 50 bázispontos emelésre számít.

Léteznek olyan közgazdászok, akik szerint fél százalékpontos, azaz 50 bázispontos kamatemelés várható. „Vannak, akik szerint a Fed a júniusi kamatdöntő ülésen 75 bázisponttal fogja emelni a kamatot. Ilyen körülmények között soha ne mondd, hogy soha, de úgy gondoljuk, hogy ez nagyon valószínűtlen” – írták pénteken az Evercore ISI elemzői.

Mások miért számítanak nagyobb emelésre?

A Wall Street Journal hétfő délután megjelent cikke szerint a Fed tisztviselői megfontolják, hogy a vártnál nagyobb, 75 bázispontos kamatemeléssel lepjék meg a piacokat. A cikk megjelenése után a Goldman Sachs, a JP Morgan, a Jefferies és a Barclays is felülvizsgálta előrejelzéseit, és szerdára már 75 bázispontos kamatemelést várnak – írta meg a Yahoo Finance. A Jefferies közgazdászai szerint szükséges, hogy a Fed agresszívabb lépéseket tegyen a szigorítás érdekében az év hátralévő részében. A 75 bázispontos emelés az utóbbi közel harminc év legnagyobb kamatemelése lenne.

Korábban a Fed a legkevésbé fájdalmas jövőképet, vagyis az infláció gyors lelassulását a munkanélküliségi ráta változása nélkül prognosztizálta. Most úgy látszik, hogy az infláció nem lassult, hanem még tovább gyorsult, így ennek a kedvező forgatókönyvnek a megvalósulása egyre kevésbé tűnik valószínűnek.

A TD Securities elemzője, Oscar Munoz arra számít, hogy a Fed egyértelműen jelezni fogja, hogy idén és jövőre a márciusi ülésen vártnál nagyobb mértékben szándékozik szigorítani a monetáris kondíciókat, még akkor is, ha ez egy potenciális recesszió rémével fenyeget.

A Deutsche Bank elemzői szerint kevésbé puha landolás a valószínű, de szerintük az sem állja meg a helyét, hogy az Egyesült Államoknak recessziótól kellene tartania. Arra számítanak, hogy a Fed megemeli a 2023-as és 2024-es munkanélküliségi rátára vonatkozó előrejelzését, és csökkenti a bruttó hazai termékre vonatkozó becslését. Az infláció kulcskérdésével kapcsolatban a Deutsche Bank azt jósolta, hogy a központi bank a személyes fogyasztási kiadások indexével mérve 5,6 százalékos inflációt, majd 2023 negyedik negyedévére 3 százalékos, majd 2024-ben 2,3 százalékos inflációt prognosztizál.

A Yardeni Research elnöke, Ed Yardeni szerint a Fed szerdai sajtótájékoztatóján Powell valószínűleg azt fogja állítani, hogy nem tudja növelni az élelmiszer- és energiaellátást az árak csökkentése érdekében. Tehát el fogja ismerni, hogy

a Fed eszköztárában az infláció elleni küzdelemben az egyetlen eszköz a kamatlábak olyan szintre emelése, amely lenyomja az összes áru és szolgáltatás iránti keresletet, még akkor is, ha ez növeli a recesszió kockázatát.

A Fed korábbi vezető munkatársa, Bill English – aki jelenleg a Yale School of Management professzora – úgy gondolja, hogy a Fed egy 75 bázispontos kamatemeléssel most egyértelmű üzenetet küldhet a befektetőknek azzal kapcsolatban, hogy nem tolerálja a magas inflációt, és kész megtenni mindent annak érdekében, hogy letörje.

Egy másik korábbi Fed-tisztviselő, Joe Gagnon, aki jelenleg a Peterson Institute for International Economics vezető munkatársa pedig azt mondta, hogy egy 75 bázispontos emelés az emberek figyelmét is felkelti és a viselkedésüket is megváltoztathatja.

A milliárdos sztárbefektető, Bill Ackman szerint is a Fednek júniusban (szerdán) és júliusban egyaránt legalább 75 bázisponttal kell emelnie az alapkamatot – számolt be a Marketwatch.

A Pershing Square alapítója és vezérigazgatója, Bill Ackman szerint a Fed az infláció megfékezésére irányuló agresszív lépésekkel helyre tudja állítani a piaci bizalmat. A sztárbefektető úgy látja, ennél is hatékonyabb lenne, ha a Fed júniusban és júliusban is 100 bázispontos kamatemeléseket hajtana végre.

Már beárazták a 75 pontot, ami a forintra is kihathat

Jelenleg a befektetők azt árazzák a határidős piacon, hogy a Fed jövő nyárra négy százalékra emeli az irányadó kamatot. Bill Ackman Twitteren azt mondta, hogy a Fednek végül öt és hat százalék közé kellene emelnie a kamatlábakat, és nem érdemes abban reménykedni, hogy a jegybanki alapkamat négyszázalékos szintje elegendő lehetne az infláció megfékezésére. Fontos tudni, hogy Bill Ackman pénzügyileg is érdekelt abban, hogy minden úgy történjen, ahogy fogalmazott, hiszen 1,4 milliárd dollár értékben shortolja a rövid hátralévő futamidejű amerikai állampapírokat. Minél jobban emelkedik a kamatláb, annál jobban esik a már korábban kibocsátott állampapírok árfolyama, azaz annál nagyobb nyereségre tehet szert Bill Ackman befektetési alapja, a Pershing Square.

A piacok már szinte teljesen beárazták a Fed 75 bázispontos emelését, miután a májusi infláció évi 8,6 százalékos áremelkedést mutatott, és mivel a Wall Street Journal szerint a Fed ekkora kamatemelést hajthat végre. Bill Ackman a New York-i Fed tanácsadó ülésein is kiállt a nagyobb mértékű kamatemelések mellett.

Fontos tudni, hogy a Fed szerda esti kamatemelése a Magyar Nemzeti Bankot is lépéskényszerbe hozhatja.

Ha ugyanis a Magyar Nemzeti Bank nem szeretné a forint további gyengülését (ami idővel az inflációba is begyűrűzik), akkor csütörtökön az egyhetes betéti tenderen jelentősen emelnie kellene az egyhetes betéti kamatot, majd pedig a soron következő kamatdöntő ülésen (június 28-án, kedden) a jegybanki alapkamat további emelése is elkerülhetetlenné válhat.

