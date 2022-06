Kritikus ütközőzónában a forint

Nagyon gyengén alakult a forint napja csütörtök délután 5-ig: hajnalban még a 396,2-es árfolyamon váltották az eurót a bankközi devizapiacokon, aztán ahogy az MNB bejelentette, hogy nem változtat az egyhetes betéti kamaton, a kurzus gyors gyengüléssel felszökött a 400-as tartomány fölé. Az euróval szemben egy százalék felett is volt a napi veszteség, míg az 52 hetes szint átlépte a 15 százalékot.

A forintra nyomást helyezhetett, hogy a régiós rivális Csehországban a jegybank még kamatot emelt, hét százalékon áll már az irányadó szint, ehhez képest a magyar alapkamat 5,9 százalékon. Itt hiányzott a Magyar Nemzeti Bank csütörtöki válasza a piaci reakciók alapján. A magyarnál egyébként a lengyel szint is magasabb: ott két hete húzták fel hat százalékra az alapkamatot.

A forint ráadásul a gyenge euróval szemben nem vitte át újra a mélypontot: a dollárral szemben 1,3 százalék körül veszített délután 5-ig, így épphogy a 380-as támasz alatt, 379,9 felett van az árfolyam. Napon belül tehát öt forinttal lett drágább dollárt vásárolni. Az euró a dollárral szemben állt mínuszban, 0,4-0,5 százaléknyi veszteséget szedett össze eddig csütörtökön.

A szerdai kamatemelés után a cseh korona 16,15 feletti váltáson van, a forint közel egy százalékot veszített a másik V4-es fizetőeszközzel szemben. Az 52 hetes bukás itt már 16,9 százalékos, ami mutatja a hazai fizetőeszköz elmúlt időszakban tapasztalt gyors leértékelődését.

A lengyel złoty is jobban tartja magát, sőt 0,7 százalékot verve a forintra csütörtökön késő délután 84,89 felett volt az árfolyam. Az éves veszteség itt 9,5 százalék a Stooq.com adatai szerint.

A hétvégén Horvátországba indulók bosszankodhatnak: csütörtökön egy százalék felett gyengült a forint a kunához képest is. Most 53,1 a kurzus, miközben tavaly ilyenkor még kunánként 6,5 forinttal kevesebbet kellett fizetni. Ezzel meg is tört a héten látott erősödés, újra közel van a történelmi mélypont, ami 52,26-nál állt be idén június közepén.

(Borítókép: Bodnár Patrícia / Index)