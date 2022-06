Az orosz jegybank azt közölte, hogy a június 17-éig tartó egyetlen hét alatt az arany- és devizatartalék 2,1 százalékkal, azaz 12,3 milliárd dollárral, mindösszesen 582,3 milliárd dollárra csökkent. 2022. március 3-án a meglévő 643,2 milliárd dollárról ezzel már 60,9 milliárd dollárral, azaz 9,47 százalékkal csökkent az orosz tartalék. Ez ugyan hatalmas csökkenés, és a vélelmezhető orosz rubelre váltás is segíthette az orosz rubel árfolyamának jelentős erősödését is, azonban az orosz arany- és devizatartalék mértéke még így is hatalmasnak számít.

Az orosz arany- és devizatartalék 2022 elején még 630,6 milliárd dollárt tett ki. A legmagasabb érték március 3-án 643,2 milliárd dollárra rúgott – írta meg az MTI. Tehát az orosz–ukrán háború kitörése után elért idei legmagasabb értékétől 9,47 százalékot esett már az orosz arany- és devizatartalék értéke. Ha az eladott arany- és devizatartalékokból az oroszok rubelt is vásároltak, amire a háború utáni egy-két hetes rubelgyengülés idején szükség is lehetett, akkor többek között ez is hozzájárulhatott az orosz rubel azóta tartó erőteljes erősödéséhez.

Ahogy az ábrán is jól látható, 2022 elejétől a háború 2022. február 24-ei kitöréséig viszonylag konszolidált mozgás volt az EUR/RUB keresztárfolyamban. A háború kitörése után azonban az orosz rubel körülbelül 1,5 hét alatt hatalmasat, 84-es árfolyamról körülbelül 168-as árfolyamig mintegy 100 százalékot gyengült az euróhoz képest. Ezt követően viszont hatalmas változás bontakozott ki, hiszen az orosz rubel óriási erősödése vette kezdetét, mely 2022. március második hetétől még most, június végén is kitart. Ebben vállalhatott valamekkora szerepet az arany- és devizatartalékok rubelre váltása is. Az orosz rubel 3,5 hónap alatt megközelítőleg kétszáz százalékot erősödött az euróhoz képest, ezzel a 168 körüli árfolyamról az 56-os árfolyam közelébe érkezett.

Az USD/RUB keresztárfolyam is az EUR/RUB-hoz hasonló utat járt be. Az év eleji konszolidált mozgást követően a háború kitörése után az amerikai dollárhoz képest az orosz rubel 75-ös árfolyamról 155-ös árfolyamig, tehát körülbelül 106-107 százalékkal gyengült. Innen március második hetétől szintén óriási rubelerősödés volt megfigyelhető, az amerikai dollárhoz képest 155-ről körülbelül 53-ig, azaz körülbelül 192 százalékot erősödött a rubel. Az erősödés júniusban ebben az esetben is kitart.

Fontos lehet tudni, hogy az orosz parlament alsóháza (duma) szerdán elfogadta azt a törvénytervezetet, amely államtitokként kezelné az orosz arany- és devizatartalékra vonatkozó adatokat, a hivatalos indoklás szerint ugyanis „meg kell védeni az adatokat attól, hogy barátságtalan országok hozzájussanak”.

