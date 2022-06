A stagfláció réme fenyegeti a világot

A Cambridge-i Egyetemhez tartozó Queens College vezetője, El-Erian és az ING felmérése szerint is elérkezett a világ a stagfláció korszakába, de az még nem dőlt el, hogy ez jelentős gazdasági recesszióhoz vezet-e. Az viszont szerintük nem kérdéses, hogy az orosz földgáznak és az ukrán gabonának való kitettsége miatt Európa van a legnagyobb veszélyben!

Miközben a közgazdászok a következő évi recesszió valószínűségéről vitatkoznak, az Egyesült Államok gazdasága stagflációba került. Ez annyit jelent, hogy a gazdaság lassuló mértékben tud növekedni, vagy ennél is rosszabb esetben a gazdasági teljesítmény csak stagnálni tud, és emellett a lakosságot és a vállalatokat még magas infláció is sújtja – írta meg a Yahoo Finance.

Az amerikai gazdaság 2022 első negyedévében 1,6 százalékkal zsugorodott, az amerikai fogyasztói árak pedig 2022 májusában az előző év májusához képest 8,6 százalékkal emelkedtek. A befektetők egyre inkább azon aggódnak, hogy az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) képes lesz-e úgy alakítani az eseményeket, hogy úgy csökkentse az inflációt, hogy közben a gazdaság ne kerüljön recesszióba. Fontos lehet tudni, hogy akkor beszélnénk recesszióról, ha a gazdasági teljesítmény legalább két egymást követő negyedévben is csökkenne.

Adott a stagfláció formájában egy kényelmetlen állapot, és akár létre is jöhet az egyensúlyi állapothoz vezető legrosszabb út, a recesszió

– foglalta össze Mohamed El-Erian, közgazdász, aki egyben a Cambridge-i Egyetemhez tartozó Queens College vezetője is.

A szakértő meglátását többen is osztják, például a Bank of America havi alapkezelői felmérése szerint a stagfláció tartós bekövetkezéséből 2008 júniusa óta most félnek a legjobban.

Főleg Európa van veszélyben

A Michigani Egyetem fogyasztói hangulatindexe szerint az emberek is egyetértenek ezzel, mivel az ING felmérése szerint a fogyasztók tartanak a stagflációtól.

A háztartásoknak kárt okoz a magas infláció, hiszen a vásárlóerejük folyamatosan csökken. A családoknak csak a 30,8 százaléka gondolja úgy, hogy a bérük a következő öt évben az inflációt meghaladó mértékben fog növekedni – derül ki a kutatásból.

Várhatóan a stagfláció nem korlátozódik kizárólag az Egyesült Államokra. A Világbank a korábbi 4,1 százalékról június elején 2,9 százalékra csökkentette az idei globális növekedésre vonatkozó előrejelzését.

Világszerte óriási kockázati tényezőket láthatunk, ideértve a geopolitikai feszültségek erősödését, a magas infláció terebélyesedését és a kamatemelési ciklusok elhúzódását. A stagfláció pedig az 1970-es éveket idézi, ezenkívül pedig a hitelfelvételi költségek emelkedése és az élelmezés nehézségei is hatalmas a problémát okozhatnak

– írták a jelentésben.

Különösen Európa van veszélyben az orosz földgáznak és az ukrán gabonának való kitettsége miatt. Az sem véletlen, hogy az eurózóna beszerzésimenedzser-indexe júniusban 16 havi mélypontra esett.

Jack-Allen Reynolds, a Capital Economics vezető európai közgazdásza egyszerűen reagált az adatokra: „Megérkezett a stagfláció”.

(Borítókép: Spencer Platt / Getty Images)