Rendeletben szabályozná a szállodai és irodai hőmérsékletet a spanyol kormány

Spanyolországban jelenleg is dolgozik a minisztérium, hogy véglegesítse az energiatakarékosságról szóló rendelet részleteit. A szövegben – amely hétfőn, a minisztertanács jóváhagyása után jelenik meg – a végrehajtó hatalom arra fogja kötelezni a vállalkozásokat, hogy nyáron ne hűtsenek, télen pedig ne fűtsenek annyira – közölte kormányzati forrásokra hivatkozva az El País.

A lap szerint az intézkedés a munkahelyeken és a közlekedésben egyaránt kötelező lesz, ennek alapján tehát

a forró hónapokban nem szabad 27 fok alá állítani a légkondicionáló berendezéseket, a téli hónapokban pedig maximum 19 fok lehet.

A rendelkezés azt is előírja, hogy a létesítmények ajtajait a lehető legtovább kell zárva tartani, hogy elkerüljék a hő- és hidegszivárgást. Kiemelték: az intézkedés különösen a nagyáruházakra vonatkozik, mivel ott a legsúlyosabb a helyzet. Ugyanakkor rámutatnak arra is, hogy ez más vállalkozásokat, például szállodákat vagy bankfiókokat is érint.

Az ötlet lényege, hogy elkerüljük azt, ami most történik: amikor elhaladunk egy bevásárlóközpont előtt, és kifelé fúj a klíma

– mondta Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök, hozzátéve: példát akar mutatni az új szokásokra, amelyek segíthetnek csökkenteni az áramfogyasztást és a villanyszámlát.

(Borítókép: Anna Moneymaker / Getty Images)