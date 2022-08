Felvásárolnák a ritka betegség elleni gyógyszert gyártó vállalatot

A nagy gyógyszergyártók folyamatosan keresik a felvásárlási lehetőséget jelentő cégeket. Elsősorban a nagy árbevétellel rendelkezőket monitorozzák, és az utóbbi hónapok borús hangulata a részvénypiaci értékeltségek csökkenéséhez vezetett, így most egy-egy céget jutányosabb áron lehetséges felvásárolni, mint néhány évvel ezelőtt – írta meg a Bloomberg.

A San Francisco-i székhelyű Global Blood Therapeutics vállalat Oxbryta nevű gyógyszerét az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatósága engedélyezte a fekete bőrszínűek esetében gyakrabban előforduló sarlósejtes betegség kezelésére.

A Global Blood Therapeutics vállalat az Amerikai Egyesült Államokon kívül Svájcban, Franciaországban, Németországban és az Egyesült Királyságban is tevékenykedik. Egy potenciális felvásárló most bejelentkezett a vállalatért, ezért a cég tanácsadók segítségét kérte. Ebből arra is következtetni lehet, hogy még nem dőlt el, hogy az üzletet nyélbe ütik-e.

